Haag - VAT hat im ersten Semester 2017 vom positiven Marktumfeld profitiert und mehr verdient. Der Trend soll anhalten und für das Gesamtjahr wird ein Umsatzplus von rund 30% erwartet. Das starke Wachstum der Nachfrage führe jedoch zu Herausforderungen in der Wertschöpfungskette und das Unternehmen investiert im laufenden und kommenden Jahr in die Erhöhung der Produktionskapazitäten.

"Wir haben durch das nie dagewesene Wachstum ein Rekordergebnis erzielt und den Marktanteil gesteigert", sagte CEO Heinz Kundert an einer Medienkonferenz am Donnerstag. "Der Antrieb des Marktes durch Kapazitätsaufbau und neue Technologien bei unseren Kunden ist ungebrochen. Wir werden vieleicht Schwankungen bei der Nachfrage sehen, aber keinen Abschwung", so der CEO weiter.

Deutlich höherer Auftragseingang

Im ersten Halbjahr legte der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 33% auf 98,2 Mio CHF zu und unter dem Strich resultierte ein mehr als verdoppelter Reingewinn von 59,5 Mio nach 24,2 Mio im Vorjahr. Zum Gewinn hat auch der niedrigere Nettofinanzaufwand und ein tieferer Steuersatz beigetragen.

Der Auftragseingang wuchs den endgültigen Zahlen zufolge um 45% auf 372 Mio CHF und der Nettoumsatz um 39% auf 326 Mio. ...

