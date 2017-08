FACEBOOK INC

Liebe Trader,

Übergeordnet folgt das Wertpapier von Facebook einer extrem positiven Performance und legte sich nach einer zwischengeschalteten Pause gegen Ende 2016 In diesem Jahr noch einmal so richtig ins Zeug. Anleger etablierte einen bis heute ungebrochenen Aufwärtstrendkanal bis auf ein Jahreshoch von 175,49 US-Dollar. Doch Ende Juli kam es saisonal bedingt zu einem kurzfristigen Zwischenstopp in einem abwärts gerichtete Keil, der stellvertretend in der Charttechnik für ein Fortsetzungsmuster steht und daher ein Ausbruch zur Oberseite weiteres Kurspotential freisetzen sollte. Denn gewöhnlich werden solche Formationen meistens zur Oberseite aufgelöst und bietet daher hervorragendes Aufwärtspotential.

Long-Chance:

Noch konsolidiert die Aktie von Facebook innerhalb des kurzfristigen Keils, ein Kursanstieg über das Niveau von mindestens 170,00 US-Dollar könnte jedoch den entscheidenden Impuls für eine dynamische Rally zunächst an die Jahreshochs bei 175,49 US-Dollar liefern. Darüber rückt schließlich das Niveau von glatt 180,00 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer und kann sehr gut über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Marke von 165,00 US-Dollar bewegen, damit der Basiswert genügend Spielraum für Kursschwankungen erhält. Merklich eintrüben dürfte sich das Bild hingegen erst bei einem nachhaltigen Bruch des seit Anfang dieses Jahres bestehenden Aufwärtstrendkanals, sowie der Marke von rund 160,00 US-Dollar. In diesem Fall muss mit einem Rückläufer auf die darunter liegende 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 145,61 US-Dollar gerechnet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 168,71 US-Dollar

Kursziel: 175,49 / 180,00 US-Dollar

Stopp: < 165,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,71 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Facebook Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 168,71 US-Dollar; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

