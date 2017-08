Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Geschäftsklima steigt fast auf Zehnjahreshoch

Das Geschäftsklima in der französischen Industrie hat im August einen Satz nach oben gemacht. Die geplanten Reformen von Staatspräsident Emmanuel Macron scheinen die Stimmung in der Industrie zu beflügeln. Wie die Statistikbehörde Insee berichtet, kletterte ihr Stimmungsbarometer auf 111 Punkte von 108 im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2007. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen stabilen Wert von 108 erwartet.

Britische Wachstumsdaten für zweites Quartal bestätigt

Das britische Wachstum hat sich im zweiten Vierteljahr 2017 im Quartalsvergleich leicht beschleunigt. Allerdings verlangsamte sich die Expansion gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben der Statistikbehörde ONS wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,3 Prozent nach 0,2 Prozent im ersten Quartal. Die Jahreswachstumsrate schwächte sich auf 1,7 von 2,0 Prozent ab. Die erste Schätzung wurde damit - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.

Rabobank sieht Draghi beim Thema Euro in der Bredouille

Wenn EZB-Präsident Mario Draghi das Thema Euro in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole ausspare, würden "Tür und Tor zum Kauf des Euro" geöffnet, meint Jane Foley, leitende Devisenanalystin bei der Rabobank. Die EZB dürfte nicht erfreut darüber sein, wenn die Gemeinschaftswährung zu stark zulege, weil das die Inflation dämpfen dürfte. Andererseits müsse Draghi sehr vorsichtig agieren, um sich nicht dem Vorwurf der verbalen Intervention auszusetzen.

Coba: Widersprüchliche EZB-Signale eröffnen Spielraum für Euro

Nachdem EZB-Präsident Mario Draghi bei seiner Rede am Mittwoch in Lindau weder ein Wort über die weitere Vorgehensweise der EZB, noch über den starken Euro-Kurs fallengelassen habe, habe der Euro gleich stärker gehandelt, hat Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen beobachtet. Nachdem durch das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung offenbart worden sei, dass der Rat besorgt bezüglich einer weiteren Euro-Aufwertung sei, warte der Markt nun auf eine Bestätigung dieser Sorge durch den obersten EZB-Notenbanker.

Banken fordern von neuer Regierung bessere Bedingungen

Die privaten Banken in Deutschland haben eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kreditwirtschaft für die Zeit nach der Bundestagswahl gefordert. "Auch die nächste Bundesregierung muss weiter an den Rahmenbedingungen für die Finanzwirtschaft arbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer. Dazu gehörten Themen wie Proportionalität in der Regulierung, Weiterentwicklung international abgestimmter Regeln, aber auch steuerpolitische Instrumente.

Bankenverband öffnet sich für Fintechs

Der Bundesverband deutscher Banken wird in Kürze auch Finanztechnologie-Unternehmen ("Fintechs") in seine Reihen aufnehmen. Das kündigte Hauptgeschäftsführungsmitglied Andreas Krautscheid in Berlin an. "Das wird eine zweistellige Zahl sein", sagte Krautscheid zu Journalisten. "Wir sind sehr happy über diesen Prozess." Es handele sich für die Banken "um eine Kulturänderung und eine Arbeitsänderung, die unglaublich spannend ist".

Mehrheit der Deutschen würde Nicht-Banken Zugriff auf Kontodaten erlauben

Die meisten Deutschen sind bereit, auch Drittanbietern, die keine Banken sind, den Zugriff auf ihre Kontodaten zu erlauben. Dies äußerten in einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC 68 Prozent der Befragten. Die Ergebnisse der Studie lagen AFP am Donnerstag vor. Bei jüngeren Bankkunden ist demnach die Bereitschaft mit 86 Prozent noch höher, Finanz-Apps einen Zugriff auf ihr Bankkonto einzurichten.

Finanzsekretär Spahn beteiligt sich an Steuererklärungsfirma

Das Bundesfinanzministerium sieht keine Probleme in einem Einstieg seines Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn bei der Steuererklärungsfirma Pareton. Der CDU-Politiker war laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bilanz bei dem Jungunternehmen eingestiegen, das eine Anwendung für Steuererklärungen betreibt.

Warum sich venezolanische Anleihen lohnen könnten

Als Venezuelas Präsident Nicolas Maduro im vergangenen Monat eine umstrittene Abstimmung gewann, fielen die Preise für venezolanische Anleihen. Seine Gegner warnten, dass damit der Weg zu einer Diktatur frei sei. Ashmore Group, ein großer Investor, der nach wie vor auf venezolanische Anleihen setzt, glaubt jedoch, dass Anleger die falschen Schlüsse aus den Ereignissen gezogen haben. Maduros Macht sei gerade "dramatisch" gewachsen, sagt Jan Dehn, Analysechef bei dem auf Schwellenmärkte spezialisierten Vermögensverwalter, der 56 Milliarden Dollar an Anlagegeldern betreut.

Opec hält sich alle Optionen offen

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) will sich für ihre Ministerkonferenz am 30. November alle Optionen offen halten, auch eine Verlängerung der bereits laufenden Förderbeschränkung. Nach dem Treffen eines Komitees, das über die Einhaltung der Förderbeschränkung wacht, erklärte die Opec in einer Pressemitteilung, dass "alle Optionen möglich seien, auch eine Verlängerung der Förderbeschränkung über das erste Quartal 2018 hinaus".

Zahl der Flugpassagiere steigt im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2017 ist die Zahl der von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere um 6,4 Prozent auf 55,2 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm das Passagieraufkommen ins Ausland von Januar bis Juni um 7,6 Prozent auf 43,2 Millionen zu. Die Zahl der Inlandspassagiere erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 11,9 Millionen.

Weniger Blitzeinschläge verursachen höhere Schäden

Die zunehmende Vernetzung der Technik im Eigenheim entwickelt sich offenbar zu einer neuen Belastung für die Versicherer. Denn trotz eines Rückgangs der Blitzeinschläge stiegen die durchschnittlichen Kosten pro Schaden 2016 auf die Rekordsumme von 700 Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte.

Katar will diplomatische Beziehungen zum Iran wieder aufnehmen

Inmitten der diplomatischen Krise am Golf schickt Katar nach eineinhalb Jahren wieder einen Botschafter in den Iran. Es werde angestrebt, die bilateralen Beziehungen zu Teheran "in allen Bereichen" zu stärken, erklärte das Golfemirat. Doha hatte seinen Botschafter Anfang 2016 aus Teheran abgezogen. Hintergrund waren gewaltsame Protest gegen die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen im Iran.

Schweden Juli Arbeitslosenzahl 362.000

Schweden Juli Arbeitslosenquote 6,6%

Schweden Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,9%

Hongkong Juli Exporte +7,3% gg Vorjahr

Hongkong Juli Importe +5,5% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Juli Defizit 29,6 Mrd HKD

