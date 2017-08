Der Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten ist zu Gesprächen nach Israel gereist. Dort ist er von Regierungschef Netanjahu empfangen worden. Die Gespräche sollen zu einer Lösung im Nahostkonflikt beitragen.

Der US-Gesandte Jared Kushner hat am Donnerstag politische Gespräche in Nahost aufgenommen. Der 36-Jährige ist der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Er traf in Tel Aviv zunächst den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

US-Präsident Donald Trump strebe ernsthaft "nach einer Lösung, die allen Menschen in dieser Region Frieden ...

