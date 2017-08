Die Daimler-Aktie legt heute fast 2% an Wert zu und befindet sich mit diesem Kursgewinn an der Dax-Spitze. Die Papiere des Autobauers haben von einem Bericht des "Manager Magazins" über eine Konkretisierung der Umbaupläne in eine Holding profitiert. Spätestens zur Hauptversammlung im Jahr 2019 solle das Unternehmen in der neuen Struktur arbeiten, möglicherweise auch schon...

