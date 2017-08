Nachdem China bereits im Juli die neu installierte Photovoltaik-Leistung aus dem Vorjahr getoppt hat, erwarten die Analysten nun eine globale Steigerung des Zubaus um 14 Prozent für 2017. Infolge der großen Nachfrage in China geht IHS Markit zudem von wieder steigenden Modulpreisen aus.IHS Markit hat seine Prognose für den weltweiten Photovoltaik-Zubau in diesem Jahr deutlich nach oben korrigiert. Es werde nun ein Anstieg um 14 Prozent auf 90 Gigawatt neu installierte Leistung erwartet, heißt es von den Analysten am Donnerstag. Der Grund sei die Entwicklung des chinesischen Photovoltaik-Marktes. ...

