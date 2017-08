Mainz (ots) -



Freitag, 25. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Motsi Mabuse, Tänzerin und Tanztrainerin



50 Jahre Farbfernsehen in Deutschland - Besuch bei einem Fernseh(er)-Fan Geplagt vom Eagle-Syndrom - Schmerzen im Gesicht und in den Ohren Günstige Einrichtung fürs Schulkind - Design-Expertin gibt Tipps







Freitag, 25. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Verzweifelter Vermieter - Messie in Mietshaus Expedition Deutschland: Bockenheim - Leidenschaft für Oldtimer Die Eulenfrau - Kuschelstunden mit Vögeln







Freitag, 25. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Hit-Festival mit Michelle Hunziker - ZDF-Show am Timmendorfer Strand Olaf Malolepski sportlich - Tennismatch mit der Familie Powertag mit Maren Kroymann - Unterwegs mit der Schauspielerin







