Frankfurt - Wie die gestern von der Zollbehörde veröffentlichte detaillierte Handelsstatistik für Juli zeigt, hat China im letzten Monat deutlich mehr Zinkraffinade importiert, so die Analysten der Commerzbank.Im Vorjahresvergleich hätten sich die Einfuhren auf 68 Tsd. Tonnen vervierfacht. Dies sei zugleich die größte Menge seit 16 Monaten gewesen. Dagegen hätten die Importe von Zinkkonzentrat mit 165 Tsd. Tonnen nur noch auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, nachdem in den Monaten davor hohe Wachstumsraten verzeichnet worden seien. Mit den hohen Einfuhren von Zinkraffinade beuge China möglicherweise einer geringeren Verfügbarkeit von Zinkkonzentrat am Weltmarkt vor.

