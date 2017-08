Luxembourg - Die Sorgen an den Aktienmärkten nehmen zu, so Christian Exner, Fondsmanager des Kapital All Opportunities (ISIN LU1066479848/ WKN A1130M) bei Flaskamp Invest S.A.Die Quartalssaison sei im Wesentlichen gelaufen, der Aktienmarkt in den USA gelte unter Anlegern als zu hoch bewertet. Und auch der europäische Aktienmarkt sei trotz der jüngsten Korrektur nicht mehr günstig. Das sei das Fazit der Fondsmanager der Luxemburger Fondsgesellschaft Flaskamp Invest in ihrem aktuellen Marktkommentar. Außerdem stehe mit dem September ein historisch schwacher Börsenmonat ins Haus.

