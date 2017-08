130 Prozent in fünf Jahren, so die Bilanz des SDAX. Der DAX schaffte indessen die Hälfte. Also ein lohnendes Investment? Scheint so. Vor allem für Index-Aufsteiger. Gleich fünf Kandidaten stehen bereit für die nächste Index-Überprüfung der Deutschen Börse. Am 5. September werden die Indizes wieder neu gemischt. Dann entscheidet die Deutsche Börse auch über den SDAX. Fünf Kandidaten stehen bereit. Antje Erhard fasst zusammen welche das sind. Und das könnte sich lohnen: Denn die Vergangenheit zeigt, schon vor der Index-Entscheidung performen die möglichen Aufsteiger überdurchschnittlich. Grundsätzlich gilt: je früher man auf die Kandidaten für den Aufstieg setzt, um so größer sind die Renditechancen, weil Fonds und ETFs diese Titel kaufen.