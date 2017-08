ROUNDUP: CTS Eventim profitiert von Onlinetickets - Teure Events belasten Marge

MÜNCHEN - Der Boom beim Ticketverkauf über das Internet sowie Zukäufe halten den Veranstalter CTS Eventim auf Kurs. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten um 16 Prozent auf 489 Millionen Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Erstmals seien weltweit mehr als 20 Millionen Tickets allein über Onlinekanäle verkauft worden, sagte Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg laut Mitteilung.

'MM': Daimler will sich bis 2019 Holding-Struktur geben

STUTTGART - Die Daimler -Spitze hat sich laut einem Bericht des "Manager Magazins" für einen Umbau des Konzerns in eine Holding ausgesprochen. Vorstandschef Dieter Zetsche und Finanzchef Bodo Uebber hätten eine Grundsatzentscheidung getroffen, das Unternehmen bis zur Hauptversammlung 2019 in drei Sparten unter einem gemeinsamen Holdingdach aufzuteilen. Daimler wollte das am Donnerstag nicht kommentieren. Über die Holding-Struktur wird schon länger spekuliert. Vor rund einem Monat hatte Zetsche gesagt, dass Daimler prüfe, die divisionale Struktur des Unternehmens in rechtlich eigenständigen Geschäftsbereichen abzubilden. Man befinde sich aber noch in den Anfängen, Vor- und Nachteile zu prüfen.

Salzgitter gegen mögliche deutsche Stahlfusion

SALZGITTER/GEORGMARIENHÜTTE - Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter lehnt eine mögliche deutsche Stahl AG ab. Eine Fusion käme für Salzgitter nicht in Frage, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zwar sei der Konzern nicht grundsätzlich gegen Kooperationen. Die Eigenständigkeit sei jedoch bislang der beste Weg gewesen, erklärte er und verwies auf entsprechende Aussagen des Salzgitter-Chefs Heinz Jörg Fuhrmann.

Presse: Tata Steel will durch Übernahme zurück zur Nummer eins in Indien

MUMBAI - Der indische Stahlhersteller Tata Steel hat einem Pressebericht zufolge Interesse an dem insolventen Konkurrenten Essar Steel. Das berichtet die indische "Economic Times" am Donnerstag und beruft sich dabei auf zwei mit dem Prozess vertraute Personen. Tata Steel habe sein Interesse für ein Angebot bekundet, sagte ein Gläubiger der Zeitung. Das neue Management von Tata Steel wolle so wieder die Spitzenposition auf dem indischen Stahlmarkt zurückerobern, nachdem der Konzern diese an JSW Steel verloren habe, erklärte ein mit der Situation vertrauter Investmentbanker. Tata wollte dies weder bestätigen, noch dementieren, erklärte jedoch, dass das Unternehmen stetig verschiedene strategische Möglichkeiten prüfe.

Tele Columbus bleibt nach erstem Halbjahr auf Kurs

BERLIN - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im ersten Halbjahr weiter zugelegt und sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen für 2017. Vor allem durch höhere Umsätze aus der Errichtung von Glasfasernetzen oder dem Anschluss von Wohngebieten legten die Erlöse in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4 Prozent auf 245,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage erhöht Jahresprognose dank Zukäufen

HAMBURG - Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank Zukäufen stark gesteigert und daher die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Umsatz soll nun mehr als 215 Millionen Euro, anstelle 200 Millionen betragen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte sich damit auf über 160 Millionen erhöhen, 10 Millionen mehr als ursprünglich erwartet. Auch für die Kennziffern Ebit sowie den operativen Mittelzufluss zeigte sich das Unternehmen optimistischer. Die Aktie sprang daraufhin zu Handelsbeginn deutlich an und lag mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Spitze des SDax.

IPO: HelloFresh geht womöglich schon im September an die Börse

BERLIN - Der Kochboxen-Versender HelloFresh könnte noch im September an die Börse gehen. Das sagte Vorstandschef Dominik Richter dem "Manager Magazin" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe. Allerdings könne die Bewertung niedriger sein als zuletzt erwartet. HelloFresh gehört zu den wichtigsten Beteiligungen des im SDax notierten Startup-Inkubators Rocket Internet .

ROUNDUP 2: Umwelthilfe will Druck auf Bundesländer erhöhen

BERLIN - Die Deutsche Umwelthilfe will im Kampf um saubere Luft den Druck auf Bundesländer und Städte erhöhen. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kündigte an, die DUH werde in den kommenden Tagen für 45 weitere Städte formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einleiten. Resch sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, die für die Luftreinhaltung zuständigen Behörden würden aufgefordert, binnen vier Wochen wirksame Maßnahmen wie Diesel-Fahrverbote verbindlich zu erklären.

ROUNDUP: Zinstief setzt Helaba zu - Landesbank mit Gewinnrückgang

FRANKFURT - Das Zinstief drückt den Gewinn der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Nach den ersten sechs Monaten 2017 lagen sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Überschuss unter den vergleichsweise starken Werten des Vorjahreszeitraums, wie Deutschlands viertgrößte Landesbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Dekabank profitiert im Zinstief von Nachfrage nach Fonds

FRANKFURT - Steigende Nachfrage von Privatanlegern nach Fonds lässt die Kassen der Dekabank klingeln. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sammelte das Wertpapierhaus der Sparkassen gut 12,6 Milliarden Euro frische Gelder für Fonds und Zertifikate ein und damit fast 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit 5,7 (Vorjahreszeitraum: 3,9) Milliarden Euro kam fast die Hälfte davon von Privatkunden, wie die Dekabank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. 6,9 (5,1) Milliarden Euro stammten von institutionellen Kunden wie Versicherungen und Pensionskassen.

Luft- und Raumfahrtkonzern OHB weist Kritik von Investor Wyser-Pratte zurück

BREMEN - Der Luft- und Raumfahrtkonzern OHB hat die Kritik des Investors Guy Wyser-Pratte zurückgewiesen. Dieser hatte in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden Marco Fuchs in der vergangenen Woche die Führungstruktur des Bremer Familienunternehmens in Frage gestellt und zudem eine Diskussion über die künftige Strategie gefordert. OHB sei ein deutsches Familienunternehmen, gleichzeitig aber ebenso ein transparentes, kapitalmarktorientiertes Technologieunternehmen, antwortete OHB in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort an den Investor.

ROUNDUP: Baustoffkonzern CRH übernimmt Xella-Tochter für 600 Millionen Euro

DUBLIN - Der irische Baustoffhersteller CRH baut sein Geschäft in Deutschland aus und übernimmt die Xella-Tochter Fels. Der Kaufpreis liege bei 600 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Fels gehört den Angaben zufolge zu den führenden Unternehmen bei Kalk und Zuschlagstoffen wie etwa Sand und betreibt neun Werke in Deutschland sowie je eines in der Tschechischen Republik und in Russland. Der Duisburger Baustoffkonzern Xella gehörte bis 2008 zum Familienkonzern Haniel, bevor er an Finanzinvestoren verkauft wurde.

Condor will für zahlreiche Air-Berlin-Jets bieten

FRANKFURT - Im Poker um Flugzeuge und Personal aus der Insolvenzmasse der Air Berlin bekommt die Lufthansa ernsthafte Konkurrenz. Der zum Thomas-Cook-Konzern zählende Ferienflieger Condor bereitet ein Angebot für Jets in deutlich zweistelliger Zahl vor, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Deutschen Presse-Agentur sagte. Man sei sowohl an Mittelstrecken- als auch an Langstreckenjets interessiert.

Elektronikhändler Dixons schockt mit Gewinnwarnung - Aktie bricht ein

LONDON - Der britische Elektronikhändler Dixons Carphone hat die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt. Wie der Ceconomy-Konkurrent am Donnerstag mitteilte, erwartet er nun für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns von 501 Millionen auf 360 Millionen bis 440 Millionen Britische Pfund. Das liegt deutlich unter der Konsensschätzung der Analysten von 508 Millionen Pfund. Die Aktie rutschte daraufhin um 25 Prozent ab und wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt.

Abercrombie & Fitch schreibt rote Zahlen - Quartal aber besser als erwartet

NEW ALBANY - Beim US-Textilkonzern Abercrombie & Fitch ist das zweite Quartal nicht ganz so katastrophal verlaufen wie befürchtet. Zwar vergrößerte das Unternehmen, zu dem neben der gleichnamigen Marke auch die Marke Hollister gehört, zwischen Mai und Juli seinen Verlust von 13,1 Millionen auf 15,5 Millionen Dollar. Grund waren unter anderem Abschreibungen auf das Ladennetz. Der Verlust war aber dank Kosteneinsparungen nicht so hoch wie Analysten erwartet hatten. Je Aktie wies Abercrombie & Fitch am Donnerstag ein bereinigtes Minus von 0,16 Dollar je Aktie aus, befürchtet hatten Analysten im Schnitt aber 0,33 Dollar. Die Aktie schnellte daraufhin in die Höhe und legte vorbörslich um 17 Prozent zu.

