=== *** 08:00 DE/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,1% gg Vj 1. Veröff.: +2,1% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 103 zuvor: 104 09:00 DE/WHU - Otto Beisheim School of Management, PK zur Studie "Winning Frankfurt: Brexit Bankers Bring More Welfare To Frankfurt", Frankfurt *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 115,5 zuvor: 116,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,0 zuvor: 125,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,6 zuvor: 107,3 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK, Dortmund *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: revidiert +6,4% gg Vm; vorläufig +6,5% gg Vm *** - US/Fed Kansas City, Economic Policy Symposium in Jackson Hole (bis 26.8.), u.a. Reden von Fed-Chefin Yellen (16:00) und EZB-Präsident Draghi (21:00) - EU/Ratingüberprüfung für Litauen (Fitch), Slowenien (Fitch), Ungarn (S&P) ===

