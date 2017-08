In Zeiten niedriger Zinsen klammern sich Banken an das rentable Geschäft mit Unternehmen. Doch auch dort droht Unheil: Die Digitalisierung könnte die Branche ein Viertel ihrer Erträge kosten, warnt eine Studie.

Wenige Jahre vor der Finanzkrise versprach der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann seinen Aktionären 25 Prozent Rendite. Mit seinem Ertragsziel löste er damals einen Sturm der Entrüstung aus - und galt vielen fortan als Archetyp des "gierigen Bankers". Heute dagegen klingt aus Ackermanns Worten weniger Gier als pure Fantasie. Viele Institute wären im Jahr 2017 schon heilfroh, wenn sie nur ein Fünftel davon erwirtschaften könnten.

In Zeiten niedriger Zinsen und schrumpfender Margen blicken die Banken hoffnungsvoll auf das Geschäft mit Unternehmenskunden. Kein Wunder: Die Eigenkapitalrendite lag im Durchschnitt des Segments im Jahr 2016 immer noch bei respektablen zwölf Prozent. Das errechnete die Frankfurter Unternehmensberatung Consileon in einer bisher unveröffentlichten Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Allerdings warnen die Forscher: Der Trend ist negativ - und die Zahlen könnten schneller einbrechen, als den meisten Geldhäusern lieb sein dürfte.

Für ihre Untersuchung "Corporate Banking 2020" haben die Autoren Ralph Hientzsch, geschäftsführender Gesellschafter bei Consileon in Frankfurt und der Schweiz, und Werner Spanier, Partner bei Consileon in Frankfurt, Firmenkunden von Banken befragt und daraus Herausforderungen für die Institute abgeleitet. Ein Ergebnis: Viele Institute stecken noch in den digitalen Kinderschuhen. In den nächsten Jahren allerdings werde der Digitalisierungsdruck auch in der Finanzbranche zunehmen, sind die Forscher überzeugt - wodurch im Unternehmenskundengeschäft bis zu 25 Prozent der heutigen Erträge wegfallen könnten. Es ...

