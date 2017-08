Bad Marienberg - Die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof haben begonnen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In die Bauten soll wieder Leben einziehen, viele von ihnen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...