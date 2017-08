30 Energiewende-Organisationen haben sich an den Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Sie fordern von dem Sozialdemokraten und seiner Partei, sich stärker für den Ausbau erneuerbarer Energien zu engagieren.Insgesamt 30 Organisationen haben einen Offenen Brief an SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz (SPD) unterzeichnet. Darin wird er aufgefordert, die Klimaschutzziele seiner Partei "dringend zu aktualisieren". Der Klimawandel habe ein neues Stadium erreicht. Die Energiewende müsse daher gravierend beschleunigt werden, heißt es in dem Schreiben. Die Energiewende- und Umweltvereinigungen ...

