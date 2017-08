Lenzburg - Abenomics, sinkende Importpreise und die Abwertung des Yen sind günstig für Japan-Anlagen. Gerade in den letzten Monaten haben die japanischen Wachstumszahlen positiv überrascht.

Unter den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt stellt Japan eine Besonderheit dar. Im traditionsbewussten Japan haben Trends oft länger Bestand. Entgegen der sehr volatilen Entwicklung an den verschiedenen Vermögensmärkten ist Japan beispielsweise über Jahre unterdurchschnittlich gewachsen. Das Land leidet an einer alternden Bevölkerung. In der Folge hat es eine problematische demographische Entwicklung und seit Jahrzehnten nahezu null Inflation.

Dennoch bleibt aber Japan - gemessen am durchschnittlichen Einkommen - eines der reichsten Länder der Welt. Und gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) bleibt Japan hinter den USA und China die mit Abstand drittgrösste Volkswirtschaft der Welt.

Für die Wirtschaft hat insbesondere der Jahreswechsel 2012/13 und die Wahl von Shinzo Abe von der Liberaldemokratischen Partei zum Premierminister grundlegende Änderungen gebracht. Auch wenn das von vielen Ökonomen kritisierte überaus aktivistische Wirtschaftsprogramm, die sogenannten Abenomics, zwischenzeitlich nur wenig Wachstumsimpulse setzen vermochte, konnten die japanischen Wirtschaftszahlen gerade in den letzten Monaten positiv überraschen.

Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...