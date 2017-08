Die Aktie des britischen Elektronikhändlers Dixons Carphone ist heute nach einer Gewinnwarnung eingebrochen. Zwischenzeitlich wurde der Wert sogar vom Handel ausgesetzt. Hauptgrund für die Gewinnwarnung ist der schwierig gewordene Mobilfunkmarkt in Großbritannien. Erfahren Sie hier mehr... Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.