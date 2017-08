Aufsteiger in den TecDAX erzielen im Vergleich zum Index bis zu fünfmal mehr - rund 72 Prozent - Rendite, wenn man im Vorfeld auf sie setzt. Aber auch wer als Nachzügler einsteigt zwischen Ankündigung und tatsächlichem Platztausch, hat womöglich mehr verdient. Am 5. September entscheidet die Deutsche Börse neu. Vor allem im TecDAX ist Bewegung möglich. Am 5. September entscheidet Börse über Zusammensetzung der Aktienindizes. Viele TecDAX-Kandidaten sind da ein womöglich lohnendes Investment. Schon vor dem Aufstieg lohnt es sich deshalb, sich in Position zu bringen: Denn Oddo Seydler hat ausgerechnet: TecDAX Aufsteiger erzielen schon sechs Monate vor Aufstieg Rendite von durchschnittlich 72,8% seit 2009, während in dem Zeitraum der TecDAX 13,4% Plus schafft. Wer immer noch 4 Wochen vor Platztausch einsteigt, hat Chance auf durchschnittlich 6,25%. Nachzügler, die zwischen Ankündigung und tatsächlichem Platztausch gekauft haben, werden mit bis zu 8,14% ggü TecDAX 1,64% Prozent belohnt. Die aussichtsreichsten Kandidaten für die Änderung am 5. September zusammengefasst von Antje Erhard sehen Sie hier.