Berlin (ots) - Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), warnt angesichts der drohenden Pleite des privaten Autobahnbetreibers A1 Mobil vor einem Ende öffentlich-privater Partnerschäften (ÖPP). "ÖPP-Projekte sind per se weder immer richtig noch immer falsch", sagte er dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



