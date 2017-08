Zürich - Das Fintech-Unternehmen Avaloq, Marktführer im Bereich integrierter und umfassender Bankenlösungen, vermeldet für das 1. Halbjahr 2017 anhaltendes organisches Umsatzwachstum, Margenausweitung sowie einen starken freien Cashflow. Dem Ergebnis liegen erhöhte Projektaktivität, starkes Upselling bei Bestandskunden sowie Wachstum in sämtlichen Bereichen wiederkehrender Erträge zu Grunde, wobei eine grosse Bandbreite von Kunden das Angebot an On-Premise Software, Software as a Service (SaaS) und Transaktionsverarbeitungsdienstleistungen nutzt.

Avaloq profitierte in H1 von der Innovationskraft und den laufenden Investitionen in die Avaloq Banking Suite sowie dem verstärkten allgemeinen Trend hin zu digitalen, SaaS- und Transaktionsverarbeitungs-dienstleistungen. Das Wachstum der wiederkehrenden Erträge bestätigt den 2015 und 2016 unternommenen strategischen Schritt von Avaloq, das Global Processing Network auf Europa und Asien auszudehnen.

Einige der wichtigsten finanziellen Kennzahlen im ersten Halbjahr 2017 im Jahresvergleich :

Zunahme des bereinigten EBITDA um 257% auf 36,3 Millionen CHF Erhöhung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr um 3% auf insgesamt 253,1 Millionen CHF Reduktion der Gesamtausgaben um 8% Verbesserung der Margen gegenüber der Vorjahresperiode um 10,2 Punkte auf 14,3% Anstieg der Nettoliquidität aus den laufenden ...

