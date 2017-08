Olten - Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (SPS) hat im ersten Halbjahr 2017 den Gesamtertrag gesteigert, wobei sich erneut der Bereich Alterswohnen und Pflegeheime aufgrund von Zukäufen sehr dynamisch entwickelte. Auch im Kerngeschäft der Vermietung wurde mehr eingenommen. Unter dem Strich schaut jedoch etwas weniger heraus, wofür im Wesentlichen ein tieferer Verkaufserfolg und gestiegene Personalkosten im Zuge der Übernahmen die Ursache sind. Bezüglich der für das Gesamtjahr gesteckten Ziele sieht man sich aber auf Kurs.

Der Gesamtertrag von SPS stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,7% auf 530,5 Mio CHF. Bei den Mieteinnahmen als grösste Position resultierte mit 231,1 Mio ebenfalls eine Zunahme - und zwar um 2,5%. Grosse Fortschritte machte der Konzern bei der Reduktion des Leerstands. Die entsprechende Quote bildete sich auf tiefe 5,5% per Ende Juni zurück. Letztmals wurde 2012 ein Leerstand von unter 6% ausgewiesen. Ende Juni 2016 wurden noch 6,4% ausgewiesen. Wie SPS in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, trugen denn auch Neuvermietungen und der Abschluss von voll vermieteten Projekten (u.a. "Medienpark" in Zürich) zur Ertragssteigerung bei sowie Liegenschaftskäufe.

