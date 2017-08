JLT Mobile Computers gewinnt Auftrag von Swire Coca-Cola, USA, einem der größten unabhängigen Coca-Cola Abfüller in den Vereinigten Staaten

JLT1214N Staplerterminals überzeugen den Kunden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Leistung im Lagereinsatz

Växjö, Schweden, 24. August 2017 * * * JLT Mobile Computers (http://www.jltmobile.com/), ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat mit der Auslieferung von mehr als 300 JLT1214N Staplerterminals an Swire Coca-Cola, USA, einen der größten Coca-Cola Abfüller in den Vereinigten Staaten, begonnen.

Der Lieferprozess wird bis in das erste Quartal 2018 dauern, da Swire Coca-Cola vor kurzem sein Territorium in Arizona, Colorado, New Mexico, Oregon, Washington und Nord-Idaho erweitert und unter anderem die Städte Albuquerque, Denver, P hoenix, Portland, Seattle, Spokane und Tucson hinzugewonnen hat. Swire hat zudem auch Produktionsstätten in Arizona, Colorado, Oregon und Washington erworben.

"JLT hat das kontinuierliche Wachstum von Swire Coca-Cola hilfreich unterstützt. Aufgrund unseres Wachstums mussten wir unser Lagerverwaltungssystem verbessern," erklärt James Sloan, Chief Financial Officer bei Swire Coca-Cola, USA. "Wir haben seit 2011 Gabelstapler-PCs von JLT im Einsatz und sowohl die Ergebnisse als auch der Kundenservice haben unsere Erwartungen übertroffen. Dank der Zuverlässigkeit und produktivitätssteigernden Geräteeigenschaften können wir unseren Kunden, Verbrauchern und Mitarbeitern weiterhin einen exzellenten Service mit minimalen Ausfallzeiten bieten."

Das JLT1214N Staplerterminal gehört zur neuesten Generation der JLT Logistik-Computer und liefert die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für eine Vielzahl von Logistik-Anwendungen. Der JLT1214N Computer ist mit einem 64-Bit Intel Quad-Core-Prozessor ausgestattet und verfügt über Dual-Diversity-Antennen, die eine zuverlässige Wi-Fi Verbindung auch in Umgebungen mit schlechter Abdeckung garantieren.

"Der JLT1214N ist ein bewährtes Arbeitstier für anspruchsvolle Lageranwendungen, bei denen es gilt, die Produktivität der Benutzer zu steigern," sagt Eric Miller, CEO von JLT Mobile Computers, Inc. "Er basiert auf der erfolgreichen JLT-Computerplattform und wurde von Grund auf mit der neuesten Prozessortechnologie für maximale Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb in den anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt, von Kühlräumen bis zu praller Sonneneinstrahlung, von stabiler Wandbefestigung bis zu vibrierenden Gabelstaplern."

Weitere Informationen zu JLT Mobile Computers, Produktdetails und Lösungen sind unter www.jltmobile.com (http://www.jltmobile.com) zu finden.





Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 90.000 PCs verkauft und erzielte 2016 einen Umsatz von 127 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmenist seit 2002 an der NASDAQ OMX, First North unter dem Symbol JLT gelistet (mit Remium als Certified Advisor). Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.com (http://www.jltmobile.com) sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/103734/?pathWildcard=103734) und Twitter (https://twitter.com/jltmobile).

Über Swire Coca-Cola, USA

Bei Swire Coca-Cola, USA schaffen wir stolz die magischen Gefühle, besonderen Momente und guten Geschmackserlebnisse von Amerikas meistgeliebten Erfrischungsgetränken, Mineralwässern, Säften, Tees, Sport und Energy Drinks. Unser Engagement für Exzellenz liegt dem Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Kommunen zugrunde. Swire Coca-Cola, USA produziert, verkauft und vertreibt Coca-Cola und andere Erfrischungsgetränke, darunter mehr als 300 Marken in 13 US-Staaten. Das Vertriebsgebiet des Unternehmens umfasst Teile von Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Kansas, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, South Dakota, Washington und Wyoming. Mit über 6.500 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in Draper, Utah, ist Swire Coca-Cola, USA eine Tochtergesellschaft von Swire Pacific Limited (HKSE: 00019/00087) (www.swirepacific.com) als Teil der Getränkedivision. Weitere Informationen unter www.swirecc.com (http://www.swirecc.com).

10-17_JLT_Swire-Coke_FINAL-DE (http://hugin.info/3085/R/2129134/813225.pdf)



