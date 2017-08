Gestützt von Kursgewinnen bei den Autowerten haben Dax & Co am Donnerstag zugelegt. Der deutsche Leitindex legte bis zum Nachmittag 0,5 Prozent zu auf 12.239 Punkte, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 0,6 Prozent auf 3459 Zähler. Auch an der Wall Street zeichnete sich ein festerer Handelsstart ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...