Thekla Carola Wied, Uwe Kockisch und August Zirner spielen die Hauptrollen in dem Drama "Was ich von dir weiß" am Montag, 28. August 2017, 20.15 Uhr, im ZDF. Regisseurin Isabel Kleefeld schrieb das Drehbuch zu diesem "Fernsehfilm der Woche" über eine zerbrechende Ehe und eine späte Liebe.



Ruth (Thekla Carola Wied) und Martin (Uwe Kockisch) müssen sich nach 40 Jahren Ehe fragen, ob ihre gemeinsame Zeit nicht ein großer Fehler war. Ruth studiert an der Seniorenuni in Köln Philosophie - und verliebt sich in ihren Professor Georg Seveking (August Zirner). Auch er verliebt sich in die vitale und charmante Frau. Ruth denkt heimlich und mit schlechtem Gewissen bereits über eine Scheidung nach. Doch als sie sich ihrem Sohn Daniel anvertraut, erfährt sie, dass ihr Mann Martin seit fast 20 Jahren eine heimliche Geliebte hat: eine Frau, die er damals von der schiefen Bahn holte, ihren Drogenentzug unterstützte und ihr Ausbildung und Wohnung verschaffte. Der Vater hat Daniel ein Schweigegelübde auferlegt. Als Daniel nun das neue Liebesglück seiner Mutter sieht, will er ihr helfen, aus der unglücklichen Ehe auszubrechen. Ruth fühlt sich von ihrem Noch-Ehemann um ihre besten Jahre betrogen.



