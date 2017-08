Hamburg (ots) - Fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen treffen die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien zum TV-Duell aufeinander. Das NDR Fernsehen überträgt das Streitgespräch zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann live am Dienstag, 10. Oktober, von 21.00 bis 22.15 Uhr. Moderator des Duells ist Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur Fernsehen.



Neben dem Wahlduell der Spitzenkandidaten von CDU und SPD plant das NDR Fernsehen vor der Landtagswahl in Niedersachsen auch eine Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Parteien. Einzelheiten zur Besetzung und zum Sendetermin wird der NDR im September bekanntgeben.



