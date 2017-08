Liebe Leser,

so langsam ist es kein Geheimnis mehr, dass die steigenden Preise für Bitcoin und Ethereum auch die Umsätze von Nvidia und AMD anheizen und damit auch Anleger, die vom Anstieg indirekt profitieren möchten, in deren Aktien treiben. In den letzten drei Monaten sind die Kurse der beiden Unternehmen nochmals gestiegen: die Nvidia-Aktie um 58 %, die AMD-Aktie um 29 %. Schaut man sich die Korrelation der beiden Aktien zu den Preisen der Kryptowährungen an, dann wird auch hier erkennbar: ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...