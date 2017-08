Nach den Anschlägen in Spanien hat ein Richter einen weiteren Verdächtigen freigelassen. Dieser muss seinen Pass abgeben und jede Woche vor Gericht erscheinen. Zwei weitere Verdächtige bleiben indes in Untersuchungshaft.

Von den ursprünglich vier festgenommenen mutmaßlichen Mitgliedern der Terrorzelle von Katalonien sind nur noch zwei in Haft. Der Untersuchungsrichter verfügte am Donnerstag, dass Sahl El K. ebenso wie zuvor Mohammed A. aus Mangel an Beweisen freigelassen werde. Die Freilassung ist allerdings mit Auflagen verbunden. Beide mussten ihre Pässe abgeben und müssen sich regelmäßig bei Gericht melden, während die Ermittlungen laufen.

Sahl El K. arbeitete in einem Internetcafé in Ripoll, jenem Ort in Katalonien, aus dem die meisten Mitglieder der Terrorzelle stammten. Er war festgenommen worden, weil er Flugtickets für einige von ihnen gekauft hatte. Er sagte aber bei seiner Anhörung vor Gericht, er ...

