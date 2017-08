Aus Bayern ist dei Forderung nach einer Verlängerung der Kontrollen an der Grenze zum Nachbarn Österreich gekommen. Brüssel erteilt dem Freistaat eine Abfuhr - vielmehr setze man sich für ein Ende der Kontrollen ein.

Die bayerischen Forderungen nach einer erneuten Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze stoßen in Brüssel auf taube Ohren. Die EU-Kommission stellte am Donnerstag klar, dass sie sich für ein Ende der wegen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...