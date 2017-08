NEW YORK (Dow Jones)--Die Schaukelbörse an der Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. Nach den Verlusten am Vortag geht es nun wieder leicht nach oben. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Eröffnung um 0,2 Prozent auf 21.851 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Hauptthema ist das dreitägige Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt und das im Vorfeld viele Spekulationen und Nervosität hervorgebracht hat. Allerdings wird die für die US-Märkte wichtigste Person, Fed-Chefin Janet Yellen, erst am Freitag dort auftauchen. Auch EZB-Präsident Mario Draghi ist erst dann an der Reihe.

"Die Märkte hoffen auf einen Wandel der Stimmung weg von der jüngsten Risikoscheu", sagt Chefvolkswirtin Michala Marcussen von der Societe Generale. Man solle sich aber auch mit der Möglichkeit einer Enttäuschung vertraut machen und damit, dass die wichtigsten Notenbanker erst im September Näheres zu ihrer künftigen Geldpolitik offenbaren.

Ruhe im Weißen Haus

Als Stimmungsaufheller dient auch, dass es aktuell keine neuen Querschüsse aus dem Weißen Haus gibt. Am Vortag hatten radikale Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko und zur Freihandelszone Nafta die Börsianer verschreckt. Wenig Impulse erbrachten die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt, die nahe an den Prognosen lagen. Kurz nach Börsenstart werden noch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht.

An den Devisen-, Rohstoff- und Anleihemärkten kommt es zu kleineren Korrekturen der Bewegungen vom Vortag. Teilweise dominiert auch hier das Warten auf Jackson Hole. Nach seiner Vortagesschwäche rückt der Dollar wieder etwas vor, kann aber nicht die kompletten Mittwochsverluste aufholen. Der Euro fällt knapp unter 1,18 Dollar zurück.

Die am Mittwoch noch gefragten sicheren Häfen Gold und Anleihen stehen im Schatten der riskanteren Anlagen. Der Goldpreis gibt um 0,2 Prozent nach auf 1.288 Dollar pro Feinunze. Fallende Notierungen bei den Treasurys lassen die Rendite der zehnjährigen Titel um 2 Basispunkte steigen auf 2,19 Prozent.

Der Ölpreis fällt nach seinem kräftigen Anstieg am Vortag nun zurück, als er von den gesunkenen Lagerbeständen in den USA profitiert hatte. Teilnehmer bezweifeln indes, dass das Thema Überangebot damit vom Tisch ist. Sie blicken auch bereits auf den kommenden Monat, wenn die Bestände saisontypisch mit der sinkenden Raffinerienachfrage zulegen. Für Öl der Sorte WTI wird pro Barrel 47,91 Dollar bezahlt, 1 Prozent weniger als zum Mittwochs-Settlement.

HP nach Zahlen fester

Die HP-Aktie liegt im Plus. Der Drucker- und Computerhersteller hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz zwar kräftig erhöht und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet. Allerdings drückten hohe Kosten im PC-Geschäft die Margen. Die Aktie gewinnt 1,1 Prozent.

Beacon Roofing Supply verteuern sich um 11,6 Prozent. Der Dachbau-Spezialist erwirbt vom irischen Baukonzern CRH das Amerikageschäft für 2,6 Milliarden Dollar.

Williams-Sonoma rücken um 3,4 Prozent vor. Der Anbieter hochpreisiger Haushaltsartikel hatte überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt.

Die Aktie von Burlington Stores springt um über 7 Prozent nach oben. Der Discounter hat überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und gleichzeitig seine Ertragsziele erhöht.

Tiffany hat die Erwartungen beim Umsatz übertroffen, obwohl dieser auf flächenbereinigter Basis zurückfiel. Hintergrund ist die Verlagerung des Juweliers zum ertragreichen Diamanten-Großhandel. Auch beim Gewinn je Aktie konnte Tiffany die Prognosen übertreffen. Die Aktie gewinnt 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.851,39 0,18 39,30 10,57 S&P-500 2.448,15 0,17 4,11 9,35 Nasdaq-Comp. 6.295,79 0,28 17,38 16,95 Nasdaq-100 5.863,93 0,21 12,14 20,57 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 3,3 1,30 13,2 5 Jahre 1,77 2,8 1,74 -15,4 7 Jahre 2,00 2,2 1,98 -24,3 10 Jahre 2,19 2,2 2,17 -25,7 30 Jahre 2,76 1,5 2,75 -30,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1797 +0,00% 1,1797 1,1814 +12,2% EUR/JPY 129,00 +0,19% 128,75 128,85 +4,9% EUR/CHF 1,1367 -0,25% 1,1395 1,1408 +6,1% EUR/GBP 0,9208 -0,23% 0,9229 1,0835 +8,0% USD/JPY 109,32 +0,18% 109,13 109,08 -6,5% GBP/USD 1,2813 +0,23% 1,2783 1,2799 +3,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,91 48,41 -1,0% -0,50 -16,0% Brent/ICE 52,28 52,57 -0,6% -0,29 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,45 1.290,70 -0,2% -2,26 +11,9% Silber (Spot) 16,99 17,09 -0,6% -0,10 +6,7% Platin (Spot) 980,35 979,00 +0,1% +1,35 +8,5% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,6% +0,02 +18,8% ===

