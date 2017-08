ALIBABA wird gelegentlich mit GOOGLE verglichen, was falsch ist. ALIBABA ist ein Internet-Händler, auf dessen Plattform Kunden mit Alltagsgütern, Lebensmitteln und sonstigen Produkten handeln und die günstigsten Konditionen suchen. Bei 1,1 Mrd. Chinesen und weiteren 500 Mio. chinesisch orientierten Asiaten rund um China sind Zielwerte für Umsatz oder Gewinn fast unmöglich zu nennen. Die laufenden Ergänzungen der einzelnen Plattformen kommen hinzu.



86 Prozent des Online-Handels sind das wichtigste Standbein und die Triebfeder für ALIBABA. Der Kursgewinn für uns liegt bislang bei 47 % seit dem letzten Einstieg aus der Actien-Börse 12/2017. Also gilt das Gleiche:



Wir warten auf eine technische Korrektur um vielleicht 10 Prozent, um nachzulegen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 34 vom 26.08.2017!



