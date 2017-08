Unterföhring (ots) -



- Am "Super Samstag" berichten Britta Hofmann und Sebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder ab 13.00 Uhr acht Stunden live aus dem neuen Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ"



- Der "Super Sonntag" mit Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold ab 14.30 Uhr sechs Stunden live



- "Bundesliga kompakt" mit 1. FC Köln - Hamburger SV am Freitag ab 22.30 Uhr direkt nach Abpfiff der Begegnung



- "So sehe ich das": Die wöchentliche Lothar-Matthäus-Kolumne seit dieser Saison auf skysport.de - diese Woche zur Situation auf Schalke



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Am Wochenende dürfen sich Sky Kunden wieder auf insgesamt 14 Stunden Live-Berichterstattung rund um die Spiele der Bundesliga freuen. Die acht Begegnungen am Samstag und Sonntag überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.



Das Moderatoren-Duo Britta Hofmann und Sebastian Hellmann sowie die Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder, analysieren die Partien des Nachmittags sowie das "bwin Topspiel der Woche". Außerdem werden Sky Experte Dr. Markus Merk sowie Social-Media-Moderator Riccardo Basile Teil der Sendung sein. Ab 13.00 Uhr berichtet Sky am "Super Samstag" insgesamt acht Stunden live aus dem neuen Studio im "Sky Sport HQ" sowie aus den Stadien der Bundesliga.



Unter anderem kommt es am Nachmittag zum Klassiker zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München, am Abend folgt die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC.



Am "Super Sonntag" führen Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold ab 14.30 Uhr durch die sechsstündige Sendung, in deren Rahmen auch die Partien zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg sowie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke live übertragen werden.



Über die Fernseh-Berichterstattung hinaus meldet sich seit dieser Saison Lothar Matthäus mit seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de zu Wort. Diese Woche widmet sich der Sky Experte der Situation auf Schalke und dem erfolgreichen Start von Neu-Trainer Domenico Tedesco.



Köln gegen Hamburg bereits am Freitagabend in "Bundesliga kompakt"



Bereits am Freitagabend ab 22.30 Uhr zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Außerdem werden Zusammenfassungen dieser Begegnung über das gesamte Wochenende hinweg im Rahmen von "Alle Spiele, alle Tore" zu sehen sein.



"Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag und "Sky90" am Montag



Abgerundet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Sonntagvormittag bei "Wontorra - der Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und am Montagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" ab 22.30 Uhr, direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar



Der 2. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis Montag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Freitag:



22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt": 1. FC Köln - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



13.00 Uhr: "Super Samstag": Vorberichte und die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Borussia Dortmund - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD



21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sonntag:



14.30 Uhr: "Super Sonntag": Vorberichte, RB Leipzig - SC Freiburg (ab 15.30 Uhr) und Hannover 96 - FC Schalke 04 (ab 17.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Montag:



22.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



