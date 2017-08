Hotels More, ein führender Incoming-Reiseveranstalter für Gruppen- und Individualreisen nach Großbritannien und Irland, hat mit der Bestellung von Paul Maine zum 6. September die Funktion des Group Chief Executive Officer neu geschaffen. Er wird die neu gegründete Tour Partner Group leiten, die Holdinggesellschaft von Hotels More, Irish Welcome Tours und Authentic Vacations. Das Board gab zudem bekannt, dass Karin Urban, Managing Director von Hotels More, in die Position des Non-Executive Director des Boards der Tour Partner Group wechseln wird, während Paul Maine ab September Führungsverantwortung bei Hotels More übernehmen wird.

Maine war vorher bei STA Travel tätig, der weltweit größten Reiseagentur für Studenten und junge Leute. In den letzten vier Jahren war er dort Chief Commercial Officer der Gruppe mit Aufgaben wie weltweite Partnerschaften, Produktentwicklung und Tochtergesellschaften. Vor STA Travel arbeitete er bei mehreren Unternehmen, darunter acht Jahre bei Delta Air Lines in verschiedenen internationalen kaufmännischen Funktionen.

Karin Urbans Führungskraft, Vision und Tatkraft waren für den Erfolg von Hotels More von unschätzbarem Wert. Als Non-Executive Director des Boards der Tour Partner Group wird sie weiterhin eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Gruppe spielen, die von ihrem Erfahrungsschatz profitieren wird.

Die Gründung der Tour Partner Group markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Wachstum des Unternehmens, das sein Markenportfolio ausbaut und seine marktführende Position als Unternehmen für Destinationsmanagement in Großbritannien und Irland stärkt. Die Firmen der Tour Partner Group werden weiterhin unter ihren eigenen Marken tätig sein und eigenverantwortlich geführt, während sie von den Effizienzgewinnen einer gemeinsamen Gruppen-Infrastruktur profitieren, um die operativen Geschäfte zu stärken, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und eine erweiterte geografische Präsenz zu fördern. Die Führungsteams werden eng mit Maine und dem Board der Tour Partner Group zusammenarbeiten, um die strategische Richtung der Gruppe zu unterstützen und sowohl den Kunden als auch den Lieferanten erstklassige Reiselösungen anzubieten.

Mit der Fusion von Irish Welcome Tours im Anschluss an die Bestellung von Mark Pharoah zum Group Chief Financial Officer und Vera Lett zum Commercial Director war das Jahr 2017 von anhaltenden Investitionen für das Geschäft geprägt.

Mark Mayhew, Chairman der Tour Partner Group, kommentierte: "Karin war für unser Geschäft eine großartige Führungspersönlichkeit, die sehr viel für Hotels More erreicht hat, und ich möchte ihr für die engagierte Arbeit und den Einsatz danken. Ich freue mich, dass wir in ihrer neuen Funktion des Non-Executive Director weiterhin von ihrer Erfahrung profitieren. Paul bringt umfassende Expertise und Branchenkenntnisse mit und eine Person seines Kalibers im Amt des Group Chief Executive Officer ist ein deutlicher Indikator unserer Wachstumsambitionen und stärkt unsere anhaltende Dynamik."

Karin Urban meinte: "1996 gründeten wir Hotels More, da wir den Bedarf des Marktes nach einem britischen Incoming-Reiseveranstalter erkannt hatten. Während des Wachstums des Unternehmens in den letzten Jahren haben wir Kooperationen mit neuen Unternehmen ausgelotet, um unser Angebot auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Die Fusion mit Irish Welcome Tours ist hoffentlich die erste von vielen und die Gründung der Tour Partner Group wird einen Beitrag dazu leisten. Mein Dank gilt meinem Team und allen, die dies möglich gemacht haben. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in meiner neuen Position."

Paul Maine ergänzte: "Die Schaffung der Tour Partner Group ist eine unglaublich spannende Chance im Destinationsmanagement-Sektor und bietet die Möglichkeit, einen fragmentierten, jedoch wachsenden Markt in Europa zu festigen. Ich freue mich, die Zusammenarbeit mit den Teams aufzunehmen, um das volle Potenzial der Gruppe zu verwirklichen."

- Ende -

Über Hotels More

Hotels More ist ein professioneller B2B-Partner für Gruppen- und Individualreisen nach Großbritannien und Irland. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 in Harrow hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Incoming-Reiseveranstalter entwickelt. Seitdem ist Hotels More zu einem Unternehmen mit 80 Mitarbeitern angewachsen, das mit 700 Reiseunternehmen kooperiert und Reisen für 2.700 Gruppen und mehr als 100.000 Kunden im Jahr 2016 organisiert hat. Reiseveranstalter, Pauschalreiseveranstalter, Direktverkäufer, Busreiseveranstalter und Reisevermittler aus ganz Europa vertrauen aufgrund der hohen Servicestandards, der sorgfältig ausgewählten Partner und Anbieter und der konkurrenzfähigen Preisgestaltung auf Hotels More. www.hotels-more.com

Über Irish Welcome Tours

Irish Welcome Tours (IWT) ist einer der führenden Incoming-Reiseveranstalter und Marktführer im Bereich Destinationsmanagement in Irland. Das vor mehr als 27 Jahren gegründete Unternehmen unterhält seinen Hauptsitz in Dublin und beschäftigt ein Team von 65 mehrsprachigen Mitarbeitern. IWT hat im Jahr 2016 Reisen für mehr als 70.000 Kunden erfolgreich organisiert. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Destinationsmanagement-Dienstleistungen, darunter GRUPPENREISEN Rundreisen in Irland, kombinierte Reisen für Irland und Großbritannien, Studienreisen, Gartentouren usw., INDIVIDUALREISEN Städtereisen, Onlinebuchungsmöglichkeiten, Autoreisen sowie KONFERENZEN und INCENTIVES ein vollständiges Angebot für Tagungen, Incentives, Konferenzen und Veranstaltungen unter dem Markennamen Irish Horizons. Zu IWT gehört auch das Schwesterunternehmen Authentic Vacations mit Sitz in Kalifornien. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter und bietet Selbstfahrertouren und Fahrten mit Chauffeur in Irland und Großbritannien für den B2C-Markt in Nordamerika.

Hinweise für Redaktionen

Vera Lett wurde am 27. Februar 2017 zum Commercial Director bestellt. Sie ist für den Vertrieb, die Marktentwicklung und das Marketing für bestehende und neue Quellenmärkte zuständig. Sie war in verschiedenen Segmenten der Reisebranche auf globalen Märkten tätig. Nach acht Jahren in Singapur, wo sie für die kommerziellen Aktivitäten von Carlson Wagonlit in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zuständig war, kehrte sie im Juni 2016 nach England zurück. Vera Lett ist Deutsche, spricht jedoch auch Englisch, Französisch und Italienisch.

Mark Pharoah wechselte im November 2015 zu Hotels More. Zuvor war er COO und CFO der The ComplEAT Food Group, dem größten Importeur kontinentaler Lebensmittel Großbritanniens. Er führte die Gruppe durch drei Management-Buyouts. Bei zweien davon waren die Gründungspartner von Mayfair Equity Partners beteiligt, dem Hauptaktionär von TPG. Mark Pharoah ist Executive Board Director und CFO und beaufsichtigt den IT- und Personalbereich der Gruppe.

