Die IFA 2017 wartet mit einer erneut vergrößerten Ausstellungsfläche, einer neuen Konzeption für die Präsentation von Innovationen und Zukunftsthemen sowie der Erweiterung des Segments IFA Global Markets auf.



"Die IFA bietet wieder eine Flut an Innovationen und Neuheiten. Bei IFA NEXT wird ganz besonders sichtbar, was Consumer und Home Electronics seit Jahren auszeichnet: Kreativität gepaart mit Innovationsgeist", erklärt Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung, CEO Messe Berlin.



Die Ausstellungsfläche im Rahmen der IFA Global Markets in der STATION Berlin am Gleisdreieck hat sich gleichzeitig verdoppelt. IFA Global Markets ist nur für Fachbesucher zugänglich und ein zentraler Handelsplatz für Einkäufer und Händler. Hier bringt die IFA Zulieferer, Komponenten-Hersteller, OEMs/ODMs mit potentiellen Kunden und Partnern der CE- und Home Appliances-Branche zusammen. Europas größter Sourcing Markt ist von Sonntag bis Mittwoch (3.-6. September) geöffnet und liegt im Herzen der Stadt, in der Event Location STATION Berlin nahe Potsdamer Platz. Ein kostenfreier Shuttle-Service pendelt zwischen IFA Global Markets und dem IFA Messegelände.



So wird die IFA ihre Funktion als Wachstums- und Innovationstreiber der Märkte für Consumer und Home Electronics sowie als internationaler Treffpunkt und Marktplatz auch in diesem Jahr qualitativ weiter ausbauen können.



Neu ist auch IFA NEXT, als große Bühne der Innovationen in Halle 26. Dieser einmalige Innovation Hub für Startups, Forschungslabors und Unternehmen bringt zusammen, was zusammengehört: das globale Know-how für die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle. Nicht zuletzt wird dies unterstrichen durch die persönliche Begegnung mit international führenden Unternehmen, Experten und Innovatoren bei den IFA Keynotes, dem IFA+Summit und den IFA Hosted Conferences.



"Die digitalen Innovationen erfassen und bereichern alle Lebenswelten der Konsumenten. Mit unserem Innovations-Hub IFA NEXT in Halle 26 führen wir dies neu erfahrbar zusammen, präsentiert von Forschern, Entwicklern und Startups und nicht zuletzt den Installateuren. Damit wird die IFA zum größten digitalen Event Europas", Jens Heithecker, IFA Executive Director.



Bereits zum zehnten Mal sind die Elektrohausgeräte mit den Segmenten Elektro-Groß und Elektro-Kleingeräte Bestandteil der IFA, die inzwischen auch die weltweit größte Messe für Home Appliances ist.



Gestartet im Jahr 2008 ist Home Appliances@IFA Jahr für Jahr in Ausstellerzahl und belegter Fläche gewachsen. Was mit vier Hallen begann, findet in diesem Jahr in 11 Hallen statt. Seit 2008 hat sich die Ausstellerzahl in diesem Bereich verdreifacht.



"Die Produkte und Märkte der Home Appliances und Consumer Electronics wachsen mehr und mehr zusammen. Die IFA hat diesen Trend in einzigartiger Weise bereits frühzeitig erkannt und erfolgreich umgesetzt. So können wir zur IFA 2017 bereits die zehnte Ausgabe der Home Appliances@IFA feiern. Mit dieser zielgruppengerechten Ausrichtung wurde und wird die IFA ihrer Rolle als Plattform beider Segmente beispielhaft gerecht. Keine andere Messe erfüllt die Anforderungen der führenden Marken der beteiligten Industrie, des Handels, der Konsumenten und der Medien derart umfänglich. Dies begründet den stetigen Erfolg der IFA, der sich beispielsweise in einem kontinuierlich steigenden Ordervolumen von zuletzt mehr als 4,5 Milliarden Euro widerspiegelt", erklärt Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics GmbH.



Positive Marktentwicklung in Deutschland im ersten Halbjahr Das erste Halbjahr 2017 hat die Home Electronics-Branche mit einem Umsatzzuwachs von 2,2 Prozent abgeschlossen, nach einem Plus von 2,9 Prozent im ersten Quartal 2017. Im Bereich der Unterhaltungselektronik gab es in den Monaten Januar bis Juni 2017 eine merkliche Umsatzsteigerung in den Produktbereichen TV (+ 3,1%) und Set-Top-Boxen (+ 255 %). Auslöser dafür waren die Umstellung auf das hochauflösende terrestrische Fernsehen DVB-T2 HD sowie die Abschaltung der analogen Kabelsignale in drei Bundesländern. Ebenfalls positiv entwickelten sich im ersten Halbjahr 2017 die Umsätze mit Videogame-Konsolen (+ 44 %) und Smartphones (+ 4 %).



Positiv zeigt sich auch der Markt für Elektro-Groß- und Kleingeräte: Mit Elektro-Großgeräten konnte im ersten Halbjahr 2017 ein Zuwachs von 1,3 Prozent und mit Elektro-Kleingeräten ein Umsatzplus von 2,6 Prozent erzielt werden. Umsatztreiber waren in diesen Produktbereichen energieeffiziente Wärmepumpentrockner und Einbaugeschirrspüler, Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, Espressovollautomaten, Hand- und Roboterstaubsauger sowie Geräte zur Luftreinigung.



Die IFA wird den internationalen und nationalen Märkten auch in diesem Jahr positive Impulse geben. So wird für das Gesamtjahr 2017 für den Markt der Consumer Electronics-Produkte ein Wachstum von einem Prozent erwartet. Im Bereich der Home Appliances wird die IFA den positiven Trend der Elektro-Groß- und Kleingeräte weiter unterstützen. Die Erwartung für das Gesamtjahr 2017 liegt bei einem Umsatzzuwachs um zwei bis drei Prozent. Mit ihrer überzeugenden Mixtur ist die IFA so der Wegbereiter für erfolgreiche Geschäftsentwicklungen



Trends der Branchen



Ultraflache TV-Bildschirme, die optisch nahtlos mit der Wand verschmelzen und exzellente Bildqualität bieten, HiFi-Komponenten für Musik in extrem feiner Auflösung, Kameras für 360-Grad-Videos, Sprachsteuerungen für Medien und komplett vernetzte Häuser, Mini-Welten aus der Druckerdüse, coole Gadgets, wie Armbänder oder Uhren für Sport und Spaß unterstützen Fitness und Gesundheit. Dies und vieles mehr ist natürlich auf der IFA zu sehen. Im Segment der Home Appliances gibt es wieder eine breite Palette aus allen Produkt-Kategorien zu sehen, die die große Leistungsfähigkeit der Branche aufzeigt. Die Trends reichen dabei von smarten und vielseitigen Funktionalitäten der vernetzbaren Geräte über Ressourcenschonung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit sowie komfortable, einfache und individualisierbare Nutzung mit Zeitersparnis. Bei der Speisenzubereitung steht die gesunde Ernährung mit frischen Zutaten im Fokus. Neben den herausragenden technischen Eigenschaften glänzen Elektro- Groß- und Kleingeräte auch mit exzellentem Design und edlen Materialien.



IFA-Festival im Sommergarten



"Die IFA ist nicht nur der Hotspot für Techniktrends aus aller Welt, sondern auch Open-Air-Festival, Kulturmeile und Genussmesse - pures IFAtainment eben. Nirgendwo sonst können Sterneköche, Schauspieler, Sportler, Musiker und Prominente aus Medien und Politik in dieser Dichte hautnah und live erlebt werden", ergänzt Dirk Koslowski, IFA-Projektleiter.



IFA-Opening Concert: YELLO Live 2017 mit 2RAUMWOHNUNG!



Die Inszenierung von Boris Blank und Dieter Meier in einer der schönsten Open Air Locations der Hauptstadt, dem IFA-Sommergarten, verspricht eines der herausragenden Ereignisse des Konzertsommers zu werden.



"Raus aus dem Cyberspace - hinein in die Live-Experience! - Eine musikalische Reise durch vier Dekaden Band-Geschichte. Zusammen mit hervorragenden Musikern und Sängerinnen präsentieren YELLO in ihrer Live-Show Songs vom neuen Album TOY und Hits wie "The Race", "Do it" und "Oh Yeah".



Die Elektronikpioniere Dieter Meier und Boris Blank von YELLO holen das bekannteste und erfolgreichste deutsche Elektropop-Duo als Gäste auf ihre Bühne im IFA-Sommergarten. 2raumwohnung haben seit dem Debütalbum 2001 mehr als eine Million Tonträger verkauft, sieben Top-Ten-Studioalben veröffentlicht und drei Goldene Schallplatten nebst vielen Preisen erhalten. Am 16. Juni erscheint das neue Album 'Nacht und Tag', das erste Doppelalbum ihrer Karriere.



Am 31.08.2017 im IFA-Sommergarten Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:30 Uhr Tickets sind unter eventim.de erhältlich.



Präsentiert von sky | Radio Eins Tickets: EUR 59,00 zzgl. Gebühren. Kindertickets (6-12 Jahre): EUR 24,00 zzgl. Gebühren.



Das Ticket gilt zusätzlich am 1.9.2017 als Tagesticket. Das IFA-Tagesticket kann ausschließlich am Konzert-Abend im IFA-Sommergarten gegen Vorlage des Konzerttickets ausgehändigt werden.



Fritz DeutschPoeten 2017: Festival-Wochenende im IFA-Sommergarten! Am 1. und 2. September 2017 findet die achte Ausgabe der Fritz DeutschPoeten im IFA Sommergarten der Messe Berlin statt und Fritz vom rbb holt wieder die Besten der Besten zur IFA nach Berlin: Fritz DeutschPoeten 2017 sind Philipp Poisel, Jennifer Rostock, Prinz Pi, Madsen, Von Wegen Lisbeth, Ace Tee und jetzt auch DAT ADAM, Milliarden und Lotte.



Freitag, 1.9.2017: Jennifer Rostock, Madsen, Milliarden Einlass: 17:00 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr



Samstag, 2.9.2017: Philipp Poisel, Prinz Pi, Von Wegen Lisbeth, DAT ADAM, Ace Tee Lotte und viele Weitere. Einlass: 12:00 Uhr, Beginn: 14:00 Uhr



Das Ticket gilt zusätzlich als Tagesticket für die IFA. Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zutritt zum Festival. Alle Besucher ab sechs Jahren benötigen für den Besuch der Veranstaltung ein Festival-Ticket. Weitere Infos unter fritzdeutschpoeten.com.



Am Freitag, 1.9.2017 kosten die Karten 39EUR zzgl. Gebühren und am Samstag, 02.09.2017 43EUR zzgl. Gebühren. Das reguläre Zwei-Tages-Festivalticket ist weiterhin für 69EUR zzgl. Gebühren erhältlich.



SILBERMOND - Leichtes Gepäck Open Air 2017



Einzigartig, mitreißend, stimmungsvoll - dies beschreibt wohl am besten Konzerte im IFA-Sommergarten. Fans dürfen sich nun auf eine der momentan erfolgreichsten deutschen Bands mit ihrer charismatischen Frontfrau Stefanie Kloß an genau diesem Ort freuen: Am 3.9.2017 wird SILBERMOND zu Gast im IFA-Sommergarten sein, live und Open Air!



Support: Mister Me/ Special Guest: MATTHIAS SCHWEIGHÖFER 3.9.2017 Berlin, Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr.



Tickets sind unter eventim.de erhältlich. Tickets: 38,00 EUR zzgl. Gebühren. Das Ticket gilt zusätzlich am 1.9., am 2.9. oder am 3.9.2017 als IFA Tagesticket. Kindertickets (6-12 Jahre): 21,00 EUR zzgl. Gebühren. Das Ticket gilt zusätzlich am 01.09., am 02.09. oder am 03.09.2017 als IFA Tagesticket.



Der Sommergarten ist nur während der IFA, der weltweit bedeutendsten Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, für Konzerte geöffnet.



Die IFA ist die global führende Messe für Consumer und Home Electronics und findet vom 1. bis 6. September 2017 auf dem Berliner Messegelände (ExpoCenter City) statt.



