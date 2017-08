Softship AG stellt Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr 2017 fest: Umsatz- und Ergebnisprognose übertroffen

Softship AG stellt Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr 2017 fest: Umsatz- und Ergebnisprognose übertroffen 24.08.2017

- Umsatzanstieg um 10,7 % auf 4,31 Mio. EUR (1. HJ 2016: 3,89 Mio. EUR) - Vorsteuerergebnis mit 0,39 Mio. EUR über Plan (1. HJ 2016: 0,65 Mio. EUR)

- Lizenzumsätze steigen um 17,0 % auf 0,61 Mio. EUR (1. HJ 2016: 0,52 Mio. EUR)

- Geschäftsbericht 2017 wird am 29. September 2017 veröffentlicht

Hamburg, den 24. August 2017. Der Aufsichtsrat der Softship AG (ISIN DE0005758304), ein weltweit aufgestellter Softwareanbieter für die Schiff- und Luftfahrt, hat in der heutigen bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung den testierten Jahresabschluss (HGB Einzelabschluss) für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 (1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017) ohne Einwendungen gebilligt und damit festgestellt.

Änderung des Geschäftsjahres Im Jahr 2016 wurde die Aktienmehrheit der Softship AG durch die CargoWise GmbH, Bremen, übernommen. Die CargoWise GmbH gehört zu der an der australischen Börse ASX notierten WiseTech Global Limited. Die Softship AG und ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen werden aufgrund der Mehrheitsbeteiligung der WiseTech Global beginnend mit dem 1. Juli 2016 in den Konzernabschluss der WiseTech Global Limited einbezogen. Durch Beschluss der Hauptversammlung am 11. Mai 2017 wurde das Geschäftsjahr der Softship AG an das Geschäftsjahr der WiseTech Global angepasst. Aus dieser Änderung ergibt sich einmalig ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017. Das neue Geschäftsjahr 2017/2018 beginnt am 1. Juli 2017 und endet am 30. Juni 2018. Das sechsmonatige Rumpfgeschäftsjahr 2017 ist für periodenbezogene Vergleiche nicht mit dem Vorjahresabschluss für das gesamte Jahr 2016 vergleichbar. Daher wurde für periodenbezogene Vorjahresvergleiche das erste Halbjahr 2016 herangezogen.

Umsatz und Ergebnisprognose über Plan Die Softship AG erwirtschaftete im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2017 einen Umsatz von 4,31 Mio. EUR gegenüber 3,89 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2016. Dies entspricht einem Anstieg von 10,7 % (Gesamtjahr 2016: 7,93 Mio. EUR). Die Gesamtleistung verzeichnete im Rumpfgeschäftsjahr ein Wachstum um 6,2 % von 4,18 Mio. EUR in der Vorjahresperiode auf 4,46 Mio. EUR (Gesamtjahr 2016: 8,39 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern betrug im Berichtszeitraum 0,39 Mio. EUR gegenüber 0,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum (Gesamtjahr 2016: 0,78 Mio. EUR). Unter dem Strich ergab sich für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 0,34 Mio. EUR gegenüber 0,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum (Gesamtjahr 2016: 0,81 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie belief sich im Berichtszeitraum auf 0,18 EUR (1. HJ 2016: 0,34 EUR, Gesamtjahr 2016: 0,43 EUR). Damit hat die Softship AG ihre eigenen Prognosen für das Rumpfgeschäftsjahr 2017, die einen Umsatz von ca. 4,2 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Steuern von ca. 0,3 Mio. EUR vorsahen, übertroffen.

Die Softship AG hat auch im Rumpfgeschäftsjahr 2017 ihre Position im Markt kontinuierlich ausgebaut und weiter in das bestehende Produktportfolio sowie in neue Produkte investiert. Im Bereich der Lizenzumsätze verzeichnete die Softship AG im Berichtszeitraum mit einem verkauften Volumen von 0,61 Mio. EUR (1. HJ 2016: 0,52 Mio. EUR, Gesamtjahr 2016: 0,91 Mio. EUR) ein Plus von 17,0 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Dienstleistungsbereich mit den Geschäftsaktivitäten Programmierung, Hosting sowie Beratung und Wartung erhöhte sich ebenfalls gegenüber der Vorjahresperiode auf 3,48 Mio. EUR (1. HJ 2016: 3,15 Mio. EUR, Gesamtjahr 2016: 6,74 Mio. EUR). "In dem herausfordernden Markt der Linienschifffahrt befinden wir uns umsatzseitig auf Wachstumskurs. Wir wollen nun den Rückenwind nutzen, um auch im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 erfolgreich zu sein. Dazu gehören intensive und gezielte Vertriebsaktivitäten, u. a. auch für unsere Applikation Softship.SAPAS. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch im Geschäftsjahr 2017/2018 in einem womöglich durch eine weitere Marktbereinigung gekennzeichneten Umfeld unseren Wachstumskurs fortsetzen können", sagt Detlef Müller, Vorstand der Softship AG.

Solide Bilanzstruktur Die Softship AG verfügt weiterhin über eine gesunde Bilanzstruktur. Die Bilanzsumme verzeichnete im Rumpfgeschäftsjahr 2017 einen leichten Rückgang um 2,4 % auf 5,55 Mio. EUR gegenüber 5,69 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016. Die Eigenkapitalquote belief sich zum 30. Juni 2017 auf 72,6 % (31. Dezember 2016: 71,8 %). Der Softship AG standen zum Stichtag 30. Juni 2017 liquide Mittel in Höhe von 2,47 Mio. EUR zur Verfügung (31. Dezember 2016: 2,74 Mio. EUR).

Der Geschäftsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2017 sowie Informationen zur Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 wird am 29. September 2017 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt im Bereich Investor Relations unter www.softship.com zum Download bereit.

Freiwilliges Erwerbsangebot und Delisting der Softship-Aktien Am 17. August 2017 kündigte die CargoWise GmbH (Hauptaktionärin der Softship AG mit aktuell 77 % der Aktien) an, voraussichtlich bis zum 31. August 2017 ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle Aktien der Softship AG abzugeben. Den Aktionären soll hierbei ein Angebotspreis in Höhe von 10,00 EUR je Aktie angeboten werden. Infolgedessen ist der Vorstand der Softship AG zu der Überzeugung gelangt, dass der Nutzen der Einbeziehung der Aktien der Softship AG in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse den dadurch begründeten Aufwand nicht mehr rechtfertigt. Der Vorstand beabsichtigt, zeitnah nach der Veröffentlichung des Erwerbsangebots die Einbeziehung der Aktien im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse mit dem Ziel der Einstellung des Handels der Aktien zu kündigen.

Über die Softship AG: Das 1989 in Hamburg gegründete Unternehmen Softship ist ein weltweit führender Anbieter von kommerzieller Software für die Linienschifffahrt und die Luftfahrt. Durch die langjährige Expertise im Softwarebereich kombiniert mit umfassendem Schifffahrts-Know-how verfügt Softship über passgenaue Lösungen, die weltweit eingesetzt werden. Zusehends nutzen führende internationale Linienreedereien die Softship Produkte, da die Lösungen den hohen globalen Anforderungen und dem Innovationsbedarf der Branche in besonderer Weise gerecht werden. Im Bereich Luftfahrt bietet die Softship-Gruppe Anwendungslösungen und Service-Angebote für Fluggesellschaften an. Die Aktien der Softship AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Weitere Informationen zur Softship AG finden sich unter www.softship.com.

Kontakt: Softship Aktiengesellschaft - Investor Relations - Notkestr. 9 22607 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (40) 89 06 8-0 Telefax: +49 (40) 89 06 8-500 E-Mail: ir@softship.com Internet: www.softship.com Crossalliance communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamerstr. 2 82166 Gräfelfing/München Telefon: +49 (89) 89 82 72-27 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.crossalliance.de

