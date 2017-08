MiFID II tritt am 3. Januar 2018 für alle in der Europäischen Union operierenden Vermögensverwalter in Kraft und bringt umfassende änderungen für den Bereich Investment-Research mit sich. Im Wesentlichen sehen die neuen Bestimmungen drei Alternativen vor, wie Vermögensverwalter die Kosten ihres Investment-Research ...

Den vollständigen Artikel lesen ...