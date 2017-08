Wiesbaden (ots) - Terroranschläge in Berlin, London und Barcelona, Berichte über gewaltbereite Extremisten und verzweifelte Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa: Wie stark beeinflussen die aktuellen Themen die Ängste der Deutschen? Welche Rolle spielen Lebensmittelskandale und Unwetter? Und wie zufrieden sind die Bürger mit den Politikern - so kurz vor der Bundestagswahl?



Bereits zum 26. Mal hat das Infocenter der R+V Versicherung in diesem Jahr "Die Ängste der Deutschen" untersucht. Die Ergebnisse der repräsentativen Langzeitstudie stellen Prof. Dr. Manfred G. Schmidt vom Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg und Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters, vor. Die Pressekonferenz findet statt am



- am Donnerstag, 7. September 2017 um 11.00 Uhr - im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin



