Kinder sind viel kreativer als Erwachsene - auch darin, Probleme zu lösen. Eine neue Studie der Uni Berkeley geht diesem Phänomen nun auf den Grund.

Kinder haben eine besondere Art zu denken. Oft lachen wir über deren vermeintlich groteske Denkansätze und Ideen, doch nie ohne einen Tropfen Wehmut. Wo ist diese Gabe hin, einfache Probleme kreativ zu lösen? Warum haben Kinder Ideen, die Erwachsene nicht mehr haben?

Das fragte sich auch Alison Gopnik, Psychologin an der Berkeley-Universität in Kalifornien. Zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern erforschte sie daher in verschiedenen Studien, wie sich die Art, Probleme zu lösen, im Laufe des Lebens verändert.

Um es vorwegzunehmen: Tatsächlich lösen Kinder Probleme kreativer, außerdem nehmen sie neue Informationen besser auf.

Das hat nach Aussage von Gopnik vor allem einen Grund: Je älter Menschen werden, desto mehr wissen sie. Doch genau dieses Wissen hindert Erwachsene offenbar daran, Probleme kreativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...