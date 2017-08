Die GK Software AG hat am Montag vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr bzw. das zweite Quartal 2017 veröffentlicht. Wie erwartet hat das Unternehmen dabei sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis sehr starke Zahlen veröffentlicht. Das starke Umsatzwachstum konnte im zweiten Quartal mit 22,3% weiter fortgesetzt haben, wenngleich die Wachstumsrate unterhalb der 30,3% aus dem ersten Quartal lag. Dies dürfte auf ein geringeres Wachstum im Dienstleistungsgeschäft zurück zuführen sein, dass im ersten Quartal durch nachlaufende Umsätze mit den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Projekten geprägt war. Das Ergebnis hingegen konnte deutlich erhöht werden. Dies ist auf die im Juli gemeldeten Lizenzabschlüsse zurück zuführen, die wie von mir erwartet zu einem starken Ergebnis geführt haben. So erhöhte sich das EBITDA um 89,8% auf 5,29 Mio. € (LSe: 4,0 - 5,0), das EBIT hat sich im zweiten Quartal auf 3,58 Mio. € verdoppelt. Die EBIT-Marge erreichte mit 14,9% somit gleichzeitig den höchsten Wert der vergangenen sechs Quartale und zeigt das Margenpotenzial bzw. macht deutlich, dass die von mir erwartete EBIT-Marge von 15,9% im Gesamtkonzern in 2019 realistisch erscheint.



Die vollständige Einschätzung zur GK Software Aktie können Sie hier downloaden: Download