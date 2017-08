Die Wirtschaft bleibt der Türkei treu: Während sich der politische Streit mit Ankara verschärft, investieren europäische Unternehmer munter weiter in das Land. Nur aus Deutschland kommt etwas weniger Geld.

Die Türkei ist ökonomisch gesehen ein Schwellenland. Damit ihre Wirtschaft aber weiter wachsen kann, ist sie besonders auf ausländische Gelder angewiesen. Doch genau diese so genannten ausländischen Direktinvestitionen gehen aktuellen Zahlen zufolge zurück. In der ersten Jahreshälfte landeten rund 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) aus dem Ausland bei türkischen Firmen, wie aus einer Mitteilung des türkischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Das ist ein Rückgang um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - und liegt damit auch unter dem langjährigen Durchschnitt. Denn zwischen 2012 bis 2016 lagen die Direktinvestitionen in die Türkei relativ stabil zwischen zwölf und 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr, 2015 flossen sogar 17,55 Milliarden. Zur Jahresmitte ist also schon eine Lücke von mehr als einer Milliarde Dollar entstanden, einen kontinuierlichen Geldfluss vorausgesetzt.

Im selben Zeitraum investierten jedoch Unternehmer aus der europäischen Union 61 Prozent mehr als im Vorjahr. Waren es von Januar bis Juni 2016 noch 1,69 Milliarden US-Dollar, lag die Summe ein Jahr später bei 2,71 Milliarden Dollar. Damit stammen mehr als die Hälfte der Gelder aus der EU. Das verdeutlicht einen Dissens zwischen der politischen Eskalation und der wirtschaftlichen Aktivität. Denn wegen des anhaltenden politischen Streits sind die Verhandlungen über eine erweiterte Zollunion zwischen EU und Türkei, von dem sich beide Seiten ein Wachstum des Handelsvolumens versprechen, derzeit praktisch zum Erliegen gekommen.

Außerdem warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kürzlich davor, in die Türkei zu investieren. Wegen der vielen Anschläge in dem Land haben außerdem viele Touristen der Türkei den Rücken gekehrt. Im aktuellen Streit zwischen Deutschland und der Türkei, bei dem es um unterschiedliche politische Ansichten geht, sind zuletzt sogar Wirtschaftssanktionen gegen die ...

