NZWL im Check - in ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden Anleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH weiterhin als "attraktiv" mit vier von fünf möglichen Sternen.

"Ertragreiches Wachstum"

Fazit der KFM-Analysten: "Auf Grund der stabilen Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 und dem erfolgreichen Hochlauf der Produktion in China ist von einem weiterhin ertragreichen Wachstum der NZWL auszugehen. In Verbindung mit der wachstumsbedingt aktuell unterdurchschnittlichen, aber steigenden Eigenkapitalquote und der attraktiven Rendite von 7,91% p.a. (auf Kursbasis von 98,71% am 23.08.2017) der NZWL-Anleihe 2014/19 bzw. von 8,52% p.a. (auf Kursbasis von 98,52% am 23.08.2017) der NZWL-Anleihe 2015/19 werden beiden Anleihen weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet."

INFO: Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen - vom Einzelteil bis zum kompletten Getriebe - und blickt auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Das Unternehmen hat eigene Fertigungsstandorte in Deutschland (Leipzig) und der Slowakei (Sucany). Das Produktspektrum umfasst Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Getriebe. Über 70% der Umsatzerlöse werden im Bereich Synchronisierungen ...

