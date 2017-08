München (ots) -



Die fünfte Staffel des Amazon Originals ist für Prime-Mitglieder voraussichtlich ab 2018 exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar.



Das mehrfach preisgekrönte Amazon Original Transparent von Jill Soloway geht in die fünfte Runde: Wie die Amazon Studios heute verkündet haben, starten die Dreharbeiten für die neue Staffel der mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichneten Serie im kommenden Jahr. Die Premiere ist ebenfalls für 2018 geplant - exklusiv bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video.



In der fünften Staffel ist die gesamte Familie Pfefferman wieder an Bord, inklusive Jeffrey Tambor (Arrested Development), Judith Light (Dallas), Gaby Hoffmann (Girls), Jay Duplass (Togetherness) und Amy Landecker (Louie). Andrea Sperling (Spivak) und Jill Soloway fungieren weiterhin als Executive Producer der Serie.



"Im Laufe der letzten Staffeln sind die Pfeffermans durch die ganze Welt gereist, mussten sich ihrer Vergangenheit stellen und wir durften sie bei zahlreichen Besuchen im Feinkostladen begleiten", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama und VR, Amazon Studios. "Wir freuen uns schon sehr darauf, dass Jill und ihr tolles Team dieser wegweisenden Serie auch in Staffel fünf eine ganz besondere Magie einhauchen."



"Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die uns die Amazon Studios seit vielen Jahren entgegenbringen und natürlich dafür, dass die Zuschauer die Pfeffermans so sehr in ihr Herz geschlossen haben", sagt Jill Soloway, Schöpferin und Executive Producer der Serie. "Auch für die kommende Staffel freuen wir uns auf ganz viel Comedy und Drama, Liebe und Verrücktheit, Glaube und Sex - als Dienst an der Gesellschaft und, um weiter nach Frieden, Glück, Freiheit und Menschenrechten für alle zu streben."



Über Transparent



Transparent ist eine halbstündige, romanhafte Comedy-Serie, die sich um die Themen Identität, Liebe, Sex, Glaube und die Herausforderungen im Leben einer besonderen amerikanischen Familie dreht: Jeffrey Tambor spielt Maura Pfefferman, die sich als Frau neu erfindet und damit das Familienleben auf den Kopf stellt. Ihre Ex-Frau Shelly (Judith Light) und deren Kinder Ali (Gaby Hoffmann), Josh (Jay Duplass) und Sarah (Amy Landecker) ergründen auch in ihren eigenen Leben steinige Wege - die sie aber zu ergreifenden und tiefgründigen Erfahrungen leiten.



