Hamburg (ots) - Dieter Schwarz (77 / Lidl, Kaufland) ist mit einem hochgerechneten Vermögen von 37,0 Milliarden Euro der reichste Deutsche.



Mit einem Vermögen von 30,0 Milliarden Euro folgt die Familie Reimann (u.a. Jacobs, Wella), die im vergangenen Jahr mit der gleichen Summe noch die Rangliste anführte.



Auf den dritten Platz zurückgefallen sind Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (76) und ihr Sohn Georg (52) mit einem gemeinsamen Vermögen von 25,5 (Vorjahr: 26,0) Mrd. Euro.



Dies berichtet das deutsche Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag der Tageszeitung WELT beiliegenden Ausgabe, die ab Samstag auch am Kiosk zu kaufen ist. Erstmals hat das Magazin die 1.000 reichsten Deutschen ermittelt - davon 182 mit Milliardenvermögen. Hinzu kommen noch 13 Großfamilien, die jeweils mehr als eine Milliarde Euro besitzen.



Die zehn reichsten Deutschen



1. DIETER SCHWARZ 37,0 (-) Lidl, Kaufland, Neckarsulm / Einzelhandel, Immobilien



2. FAMILIE REIMANN 30,0 (Vorjahr: 30,0) u. a. Reckitt Benckiser, Slough/GB; Coty, New York; Wella, Schwalbach; Keurig, Waterbury/USA; Jacobs Douwe Egberts, Amsterdam / Haushaltsprodukte, Kosmetik, Genussmittel



3. GEORG SCHAEFFLER UND MARIA-ELISABETH SCHAEFFLER-THUMANN 25,5 (26,0) Schaeffler, Herzogenaurach; Continental, Hannover / Maschinenbau, Reifen



4. FAMILIEN KARL ALBRECHT JR. und HEISTER 23,0 (21,0) Aldi Süd, Mülheim / Einzelhandel, Immobilien



5. FAMILIE THEO ALBRECHT JR. 18,5 (17,0) Aldi Nord, Essen / Einzelhandel, Immobilien



5. SUSANNE KLATTEN 18,5 (-) Skion, Bad Homburg; BMW, München; SGL Carbon, Wiesbaden; Altana, Wesel / Auto, Beteiligungen



7. STEFAN QUANDT 18,0 (18,0) BMW, München; Aqton, Delton, beide Bad Homburg / Auto, Beteiligungen



8. FAMILIE WÜRTH 15,1 (-) Würth, Künzelsau / Montage-, Befestigungsmaterial, Kunst, Immobilien



9. FAMILIE MICHAEL OTTO 9,2 (-) Otto-Gruppe, Hamburg / Versandhandel



10. KLAUS-MICHAEL KÜHNE 9,1 (8,0) Kühne & Nagel, Schindellegi/Schweiz; Hapag-Lloyd, Hamburg / Spedition, Reederei



alle Angaben in Mrd. Euro; () = Vorjahr



Unter den reichsten Großfamilien, deren Mitgliederzahl nicht selten mehrere hundert Personen umfasst, so dass das Vermögen keinem überschaubaren Personenkreis mehr zugeordnet werden kann, stehen erneut die Pharmazeutenfamilien Boehringer und von Baumbach an der Spitze. Die Familie Porsche, die gemeinsam mit ihrem österreichischen Stamm, den Piëchs, durchgerechnet 52,2 Prozent an der Volkswagen AG hält, hat aufgrund des Diesel-Skandals erneut einen Vermögensrückgang erlitten - in diesem Jahr um zwei Mrd. Euro auf 18 Mrd. Euro.



Die zehn reichsten Großfamilien



1. FAMILIE BOEHRINGER UND VON BAUMBACH 41,3 (38,0) Boehringer Ingelheim, Ingelheim / Pharma



2. FAMILIE MERCK 33,9 (-) Merck, Darmstadt / Pharma, Chemie



3. FAMILIE HENKEL 31,0 (30,0) Henkel, Düsseldorf / Klebstoffe, Waschmittel



4. FAMILIE PORSCHE 18,0 (20,0) Porsche, Stuttgart; Volkswagen, Wolfsburg / Autobau, Beteiligungen



5. FAMILIE SIEMENS 8,0 (6,2) Siemens, München / Elektrotechnik



6. FAMILIE FREUDENBERG 7,95 (7,15) Freudenberg, Weinheim / Autozulieferer, Haushaltsprodukte



7. FAMILIE HERAEUS 6,3 (6,3) Heraeus, Hanau / Edelmetalle, Messsysteme



8. FAMILIE HANIEL 5,0 (5,0) Franz Haniel, Duisburg; Metro, Düsseldorf / Handel



9. FAMILIE WERHAHN 4,75 (4,5) Wilh. Werhahn, Neuss / Beteiligungen



10. FAMILIE RÖCHLING 3,75 (3,4) Röchling, Mannheim / Kunststoffe, Immobilien



alle Angaben in Mrd. Euro; ()= Vorjahr



Auf 900 Milliarden Euro summiert sich das Vermögen der erstmals ermittelten 1.000 reichsten Deutschen. Rechnet man die Vermögenswerte der 13 wohlhabendsten Großfamilien in Höhe von 170 Milliarden Euro noch hinzu, verfügt die hiesige Geldaristokratie über 1,07094 Billionen Euro. Das Vermögen der 500 reichsten Deutschen hat sich im vergangenen Jahr um 10,2 Prozent auf 797,20 (Vorjahr: 723,25) Mrd. Euro erhöht.



Der Zuwachs fällt damit ein wenig höher aus als im Vorjahr: Damals waren es 8,7 Prozent. Vergleicht man die Vermögenssumme der 750 reichsten Deutschen in diesem Jahr (861,30 Mrd. Euro) mit jener vor einem Jahr (772,65) ergibt sich daraus eine Steigerung um 11,5 Prozent.



Die reichsten Frauen



1. SUSANNE KLATTEN 18,5 Skion, Bad Homburg; BMW, München; SGL Carbon, Wiesbaden; Altana, Wesel / Auto, Beteiligungen



2. MARIA-ELISABETH SCHAEFFLER-THUMANN 5,1* Schaeffler, Herzogenaurach; Continental, Hannover / Maschinenbau, Reifen



2. ALEXANDRA SCHÖRGHUBER 5,1 Schörghuber, München / Brauereien, Hotels, Immobilien



4. FRIEDE SPRINGER 4,4 Axel Springer, Berlin / Medien



5. DANIELA HERZ-SCHNÖCKEL 3,7 Mayfair, Hamburg; DNV GL, Oslo; Vapiano, Hamburg / Beteiligungen, Kapitalanlagen, Restaurants



*20 Prozent des Schaeffler-Vermögens



Alle Angaben in Mrd. Euro



Die Reichsten nach Bundesländern (alle Angaben in Mrd. Euro)



Baden-Württemberg 1. Dieter Schwarz, Heilbronn 37,00 2. Familie Würth, Künzelsau 15,10 3. Hasso Plattner, Walldorf 9,00 4. Dietmar Hopp, Walldorf 8,30 5. Familie Ludwig Merckle, Mannheim 5,20



Bayern 1. Familie Schaeffler, Herzogenaurach 25,50 2. Familie Thiele, München 8,65 3. Familie Knauf, Iphofen 6,20 4. Gebrüder Strüngmann, Holzkirchen 5,50 5. Alexandra Schörghuber, München 5,10



Brandenburg 1. Kurt Krieger, Schönefeld 0,95 2. Familie Schrödinger-Huesmann, Schwedt 0,25 2. Hubert Schrödinger, Schwedt 0,25 4. Familie Holger Loclair, Oranienburg 0,15



Bremen 1. Familie Lürßen, Bremen 0,85 2. Jörg Conrad, Bremen 0,45 3. Familie Koch, Bremen 0,40 4. Familie Marco Fuchs, Bremen 0,35 5. Familie Karstedt, Bremen 0,25



Hamburg 1. Familie Michael Otto, Hamburg 9,20 2. Familie Fielmann, Hamburg 4,20 3. Familie Günter Herz, Hamburg 3,85 4. Familie Daniela Herz-Schnöckel, Hamburg 3,70 5. Familie Bauer, Hamburg 3,50



Hessen 1. Susanne Klatten, Bad Homburg 18,50 2. Stefan Quandt, Bad Homburg 18,00 3. Familie Braun, Melsungen 8,15 4. Lutz Mario Helmig, Fulda 3,00 5. Friedhelm Loh, Haiger 2,60



Mecklenburg-Vorpommern 1. Oliver und Fritz-Dieter Nordmann, Stralsund 0,20



Niedersachsen 1. Familie Wobben, Aurich 7,25 2. Familie Roßmann, Burgwedel 2,60 3. Hans Georg Näder, Duderstadt 2,30 4. Sartorius-Erben, Göttingen 1,20 5. Paul-Heinz Wesjohann, Visbek 1,10



Nordrhein-Westfalen 1. Familie Karl Albrecht jr., Mülheim 23,00 2. Familien Albrecht/Heister, Essen 18,50 3. Familie Oetker, Bielefeld 7,50 4. Familie Rethmann, Lünen 5,70 5. Familie Deichmann, Essen 5,20



Rheinland-Pfalz 1. Ralph Dommermuth, Montabaur 4,35 2. Familie Wirtgen, Windhagen 3,60 3. Familie Simon, Bitburg 1,10 3. Familie Eckes-Chantré, Nieder-Olm 1,10 5. Frank Gotthardt, Koblenz 1,00



Saarland 1. Thomas Bruch, St. Wendel 2,75 2. Familie Hager, Blieskastel 1,90 3. Familie Wagner, Nonnweiler 1,20 4. Familie Schäfer, Neunkirchen 0,85 5. Familie Kohl, Merzig 0,50



Sachsen 1. Gerd Harry Lybke, Leipzig 0,20 2. Fam. Preiss-Daimler, Wilsdruff 0,15 2. Neo Rauch, Leipzig 0,15 4. Goldschmidt-Erben, Leipzig 0,10 4. Jürgen Unger, Hartmannsdorf 0,10



Sachsen-Anhalt 1. Familie Karl Gerhold, Magdeburg 0,95



Schleswig-Holstein 1. Familien Dräger, Lübeck 1,10 2. Hermann Langness, Kiel 0,95 3. Familie Murmann, Neumünster 0,55 4. Familie Ahlmann, Büdelsdorf 0,50 5. Familie Dethleffsen, Flensburg 0,40



Thüringen 1. Familie Hans B. Bauerfeind, Zeulenroda-Triebes 0,20



Städte mit den meisten Milliardären 1. Hamburg 17 1. München 17 3. Düsseldorf 9 4. Mannheim 4 5. Berlin, Essen, Frankfurt je 3



Städte mit den meisten Großvermögen 1. Hamburg 95 2. München 62 3. Düsseldorf 30 4. Berlin 29 5. Stuttgart 19 6. Köln 16 7. Bremen/Bremerhaven 14 8. Frankfurt 12 9. Essen 11 10. Bielefeld 9



Aus welchen Branchen sich der Reichtum speist (alle Angaben in Mrd. Euro) 1. Beteiligungen, Kapitalanlagen 197,45 2. Maschinen-, Anlagenbau 185,50 3. Handel 163,25 4. Autoindustrie 103,65 5. Konsumgüterindustrie 85,05 6. Lebensmittelindustrie 51,75 7. Immobilien, Bau, Hotels 48,35 8. Pharma, Medizin 45,75 9. Internet, IT 40,55 10. Finanz- u. a. Dienstleistungen 31,90 11. Medien 22,95 12. Logistik 17,25



