Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Anfang dieses Monats wurde Jiuzhaigou - eine Weltnaturerbestätten in der westchinesischen Provinz Sichuan und zudem die Heimat des Riesenpandas - von einem Erdbeben der Stärke 7,0 getroffen. Noch bevor sich die Katastrophe ereignete, konnte das Institute of Care-life (ICL) aus der Chengdu Hi-tech Zone (Hightech-Sonderwirtschaftszone Chengdu) eine Erdbeben-Frühwarnung vom chinesischen Chengdu aus absetzen, was eine breite Aufmerksamkeit auf sich zog und in den chinesischen sozialen Medien zu erregten Diskussionen führte.



Dieses Erdbeben-Frühwarnsystem wurde vom in der Chengdu Hi-tech Zone ansässigen Institute of Care-life entwickelt und kommt seit 2011 zum Einsatz. China ist nach Mexiko und Japan das dritte Land der Welt, dass seither diese Technologie zur Früherkennung von Erdbeben nutzt. Nachdem dieses Erdbeben der Stärke 7,0 Jiuzhaigou erschüttert hatte, sendetet das ICL Vorwarnungen an andere Regionen in der Umgebung, um den dort lebenden Bewohner zu helfen, sich vor der Katastrophe rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.



Die Leistung des ICL zeigte sich unter anderem in seiner Zuverlässigkeit und darin, dass die Reaktionszeit das weltweit höchste Niveau erreichte. Seine durchschnittliche Reaktionszeit liegt bei 6,2 Sekunden, was schneller als beim japanischen System mit 9 Sekunden ist, und der Minimalradius bei Warnungen für Gebiete im Toten Winkel liegt bei 21 km, was weniger ist als beim japanische System mit 30 km. Bis zum heutigen Tag hat das Institute of Care-life aus der Chengdu Hi-tech Zone bereits das weltweit größte Netz für Erdbeben-Warnungen aufgebaut, das 90 Prozent der erdbebengefährdeten Gebiete in China abdeckt.



Das Chengdu Hi-tech Zone Institute of Care-life hat seinen Standort in der Hightech-Sonderwirtschaftszone Chengdu, dem ersten unabhängigen nationalen Gebiet zur Vorführung von Innovationen im westlichen China. Die Region genießt den Ruf eines "Silicon Valley in Westchina" und konnte bislang 115 Unternehmen von der Liste der Global Fortune 500, wie etwa Intel, TI und GLOBALFOUNDRIES sowie Talente aus dem Hightech-Bereich, zu denen auch fünf Nobelpreisträger gehören, gewinnen, um hier neue Geschäftsideen zu entwickeln und Unternehmen zu gründen. Darüber hinaus konnte die Region bereits 15.000 neu gegründete Unternehmen mit wissenschaftlicher und technologischer Ausrichtung auf ihrem Gebiet ansiedeln, wobei diese Zahl weiter rasant ansteigt.



