Mit 1,1802 USD kostet die Gemeinschaftswährung damit am frühen Abend nur noch knapp weniger als am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro nach Verlusten bis am späteren Nachmittag wieder etwas erholt und notiert mit 0,9647 CHF ebenfalls nur leicht unter dem Niveau vom Mittwochabend. Der Dollar-Franken-Kurs ...

