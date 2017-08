NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am späten Nachmittag 52,23 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 47,83 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Ein Rückgang der Rohölbestände in den USA laut dem Energieministerium hatte am Mittwoch den Preisen deutlich Auftrieb gegeben. Dass die US-Ölförderung in der vergangenen Woche abermals recht deutlich zugelegt hatte, sorgte in diesem Umfeld nicht für sichtbare Belastung. Die US-Produktion könnte nach Einschätzung der Commerzbank kurzfristig einen Dämpfer erhalten, da die Produktion im Golf von Mexiko aufgrund eines Wirbelsturms vorübergehend eingeschränkt werden müsse./jsl/bgf/he

