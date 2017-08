Berlin (ots) - Berlin - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat den aktuellen Titel des "Stern" scharf kritisiert. Die Zeitschrift zeigt auf ihrem Titelbild eine Fotomontage von US-Präsident Donald Trump, der unter der Überschrift "Sein Kampf" den Hitler-Gruß zeigt. "Die Darstellung von Präsident Trump als vermeintlich neuer Hitler ist geschmacklos und völlig deplatziert", sagte Schuster dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



