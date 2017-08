Beijing (ots/PRNewswire) - Air China Limited (nachstehend "Air China" genannt) wurde am 23. August 2017 zum offiziellen Partner des Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 ("Beijing 2022") ernannt.



Chen Jining, der amtierende Bürgermeister von Beijing und Executive President der Beijing 2022 nahm an der Unterzeichnungszeremonie in Beijing teil. Zhang Jiandong, der stellvertretende Bürgermeister von Beijing und Vice Executive President der Beijing 2022, sowie Song Zhiyong, President von Air China Limited unterzeichneten das Partnerschaftsabkommen.



"Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Beijing sind ein wichtiges historisches Ereignis in der Geschichte Chinas. Air China wird seine Stärken dafür einsetzen und seine Ressourcen mobilisieren, um die olympischen Werte zu verbreiten und den Effekt der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Beijing zu steigern", sagte Song Zhiyong. "Air China hat die Kapazität und das Selbstvertrauen, den olympischen Geist durch innovative Ansätze fördern, seine Versprechen als olympischer Partner erfüllen und die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Beijing mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen unterstützen zu können", fügte Song Zhiyong hinzu.



Air China ist die größte Fluglinie des Landes und die alleinige staatliche Fluggesellschaft sowie der offizielle Partner der Beijing 2008. "Wir drücken Air China unseren Glückwunsch aus, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen erneut als Partner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in China der Beijing 2022 bereitstellt", sagte Zhang Jiandong. "Beijing 2022 wird alle Bemühungen unternehmen um sicherzustellen, dass Air China die umfassenden Vorteile eines offiziellen Partners der Beijing 2022 genießen kann", fügte Zhang Jiandong hinzu.



Seit dem Beginn des Marketingprogramms der Beijing 2022 am Anfang dieses Jahres schreitet die Arbeit reibungslos voran. Gemäß der Beijing 2022 werden der offiziellen Partner für Milchprodukte und der offizielle Partner für Sportbekleidung demnächst der Öffentlichkeit bekannt gegeben.



