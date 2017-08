Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Große Auszeichnung für das Miniatur Wunderland und Hamburg: Internationale Deutschlandbesucher haben die größte Modelleisenbahn der Welt zum zweiten Mal hintereinander zur beliebtesten Sehenswürdigkeit des Landes gewählt. Platz Zwei belegt in der Befragung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) der Freizeitpark "Europapark Rust", der dritte Platz geht an das Schloss Neuschwanstein nach Bayern. Als guter Neueinsteiger in die Top 100 platzierte sich die gerade erst eröffnete Elbphilharmonie Hamburg auf Platz 51.



Die DZT erstellt seit 2012 alljährlich das Ranking "TOP 100-Ziele in Deutschland". Alle ausländischen Besucher der Website www.germany.travel können ihren Favoriten eintragen. Die Ergebnisse werden im TOP 100-Ranking zusammengeführt. Von September 2016 bis Juni 2017 nahmen 32.000 Besucher der Website aus 60 Ländern am Voting teil.



Die Betreiber des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun freuen sich über die Auszeichnung: "Die letzten Tage sind für uns der pure Wahnsinn! Am 16.08. wurden wir 16 Jahre alt, ein Tag später kam der 16 Millionste Besucher. Und nun mit gerade mal 16 Jahren zur beliebtesten Sehenswürdigkeit im ganzen Land gewählt zu werden, ist für uns ein modernes Märchen. Wir sind uns sicher, dass wir auch im Erwachsenenalter unsere Kindlichkeit nicht verlieren und Menschen aus aller Welt mit unserer kleinen Welt weiterhin so glücklich machen."



In den zurzeit neun Themenwelten des Wunderlandes stellen über 15 km Gleise, 15.000 Loks und Wagons, 215.000 Figuren und 4.000 Häuser ganze Länder en miniature dar. Die Spanne reicht dabei von Österreich über Amerika bis neuerdings nach Italien. (www.miniaturwunderland.de).



Wer Deutschlands beliebteste Touristenattraktion und Hamburg live erleben will, bucht bei den Reiseexperten der Hamburg Tourismus ab 54 Euro ein Reisepaket inklusive einer Hotelübernachtung, VIP-Eintritt und einer drei Tage gültigen Hamburg CARD, dem Entdeckerticket für die Stadt.



Buchung: www.hamburg-tourismus.de/pauschalen oder telefonisch unter +49(40)300-51-701.



OTS: Hamburg Marketing GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75051 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75051.rss2



Pressekontakt: Hamburg Tourismus GmbH Media Relations Guido Neumann guido.neumann@marketing.hamburg.de www.mediarelations.hamburg.de