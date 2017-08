Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Börsentermine am Freitag, dem 25. August 2017. Im Fokus stehen zunächst das Wirtschaftswachstum in Deutschland sowie der ifo-Geschäftsklimaindex. Außerdem wird EZB-Präsident Mario Draghi am Abend beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole eine Rede halten.