FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Bundesanleihen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Abend um 0,05 Prozent auf 164,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,38 Prozent. Im Euroraum war die Tendenz an den nationalen Rentenmärkten uneinheitlich.

Am Markt wurden die leichten Verluste von als sicher geltenden Wertpapieren mit der überwiegend guten Börsenstimmung begründet. Allerdings hielten sich die Kursschwankungen an den Anleihemärkten in engen Grenzen. Die wenigen Konjunkturdaten konnten die Kurse kaum bewegen.

Das Augenmerk der Marktteilnehmer liegt ohnehin auf der Geldpolitik. Von Donnerstag bis Samstag findet im amerikanischen Jackson Hole die wohl renommierteste Notenbankkonferenz statt. Am Freitag werden Reden der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen und von EZB-Präsident Mario Draghi erwartet. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Bemerkungen zum künftigen geldpolitischen Kurs fallen werden. Im Fall der Europäischen Zentralbank (EZB) steht zudem die Stärke des Euro im Fokus./bgf/jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0231 2017-08-24/17:54